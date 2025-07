Super Mario trifft Pokémon — Dieses Fan-Projekt vereint Nintendos stärkste Marken

Ihr seid eigentlich Pokémon-Fans, aber obwohl ihr immer wieder die neuen Ableger des Monstersammelspaßes suchtet, wisst ihr, dass der letzte richtig gute Teil schon gefühlt Jahrzehnte zurückliegt? Vielleicht müsst ihr da auf die inoffiziellen Projekte zurückgreifen.

Während sogenannte Pokémon-Klone wie TemTem oder Palworld es immer mal wieder schaffen, sich an der Rechtsabteilung von Nintendo vorbeizuschleichen, gibt es auch Fan-Projekte, die sich an der beliebten Taschenmonster-IP bedienen. In einem besonderen Fall sogar in Kombination mit einer weiteren großen Marke des Konzerns.

Marios Gegner als Pokémon? Schnapp‘ sie dir alle!

Jenes Projekt wurde vor wenigen Monaten veröffentlicht und hört auf den Namen Super MarioMon – ihr könnt also (wenig überraschend) eine Mischung aus Super Mario und Pokémon erwarten. Drei Jahre lang hat das Team an dem Spiel gearbeitet, eine neue Welt zu kreieren, samt eigener Story und komplett neuem Soundtrack. Es soll sich ein bisschen wie Pokémon anfühlen aber außer dem Game Design hat es nicht viel mit dem Monstersammler zu tun.

Sehr hier ein gut einstündiges Gameplay zu Super MarioMon:

Ihr spielt Mario und trefft auf Charaktere wie Peach, Toadsworth und natürlich den guten alten Luigi – aber auch auf eine ganze Wagenladung auf Gegner aus den verschiedensten Mario-Spielen. Und diese könnt ihr – ganz Pokémon-like – fangen, trainieren, entwickeln und zu Kämpfen gegen andere Böslinge ausschicken.

Super MarioMon ist nicht nur ein „Liebesbrief an Pokémon und Mario-Spiele“, wie es in der Beschreibung auf YouTube heißt, sondern auch an die farbenfrohe Pixelgrafik des GameBoy Advance. Als Grundlage für den Rom-Hack wurde nämlich Pokémon Smaragd aus dem Jahr 2004 genutzt. 151 Monster hat das Entwicklungsteam in liebevollen und detailgetreuen Sprites umgesetzt und in Pokémon-Manier adaptiert.

So gehören die Gegner bestimmten Typen an: Cheep Cheep ist Wasser-Typ, Wummp ist Stein-Typ, die Toadies (nicht Toads!) sind Typ Flug/Psycho und Buu Huu – wer hätte das gedacht – Typ Geist. Auch die Entwicklungsstufen sind clever und logisch umgesetzt. Aus Koopa Troopa wird der Para-Koopa und dann Knochentrocken, Shy Guy wird zu Snifit und der Hammer-Bruder kann in eine Feuer-, Eis- oder Bumerang-Version entwickelt werden. Und natürlich gibt es auch Yoshi in verschiedenen Erscheinungsformen.

„Fühlt sich an, als könnte es von Nintendo sein“

Auf Reddit zeigen sich Fans – ob von Pokémon oder Super Mario – begeistert. „Ich bin [positiv] geschockt von der Qualität dieses Spiels“, sagt zum Beispiel feartheoldblood90. „Bei so gut wie allen anderen Rom-Hacks muss man den einen oder anderen Kompromiss eingehen, ob bei Story oder Grafik. Selbst bei sehr guten merke ich immer irgendwo, dass ich ein Fanprojekt spiele. Nicht so bei Super MarioMon – es fühlt sich an, als könnte es von Nintendo gemacht sein.“

User*innern bescheinigen gar – auch ohne Shiny Gengar – ein Feeling wie bei Super Mario RPG oder den Mario & Luigi-Spielen. „Es ist nicht einfach nur ein Meme-Spiel oder Pokémon-Smaragd mit anderen Skins, sondern hat eine Original-Story und einzigartige Regionen“, stellt ApolloDread den Fakt heraus, dass die Macher*innen von Super MarioMon das Projekt ernst genommen und ein Spiel für glühende Fans auf die Beine gestellt haben.

Hinter dem Entwicklungsteam namens Too Many Productions steht unter anderem der Streamer und eSportler Alpharad, der auch schon für das Pokémon-Fan-Game Too Many Types verantwortlich war und in der Community durchaus bekannt ist. Auf seinem Youtube-Kanal hat das Release-Video zu Super MarioMon innerhalb von drei Monaten über 1,6 Millionen Views gesammelt. Zugang zu dem Spiel bekommt ihr über die offizielle Homepage des Projekts.

Fans eines beliebten Franchises können also immer mal wieder auf guten Content stoßen – selbst wenn dieser nicht von offizieller Seite kommt; man muss sich nur gut genug umschauen. Wer lieber nur auf das Original Wert legt, bekommt allerdings auch in diesem Jahr noch ein neues Pokémon-Spiel auf den Tisch.

