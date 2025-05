Switch 2: Diese nervige Beschränkung vom Vorgänger blüht euch auch auf der neuen Konsole

Die Nintendo Switch 2 ist ihrem Vorgänger – und das liegt einfach in der Natur der Sache – in vielen Punkte überlegen: größeres Display, mehr Speicher, bessere Grafik. Nicht nur Nintendo-Jünger freuen sich über das längst fällig Upgrade der Hybrid-Konsole.

Doch bei allen positiven Features und Verbesserungen, die über diese Konsole zu vermerken sind, herrscht bezüglich mancher Details auch Unverständnis bei den Fans – besonders, wenn es sich um Probleme handelt, die schon auf der ersten Switch kritisiert wurden und mit dem Nachfolger hätten beseitigt werden können.

Nintendo Switch 2: Freude währt nur eine halbe Minute

Viele Spieler*innen machen gerne Screenshots in ihren Videogames. Ob eine besonders schöne Aussicht, ein spektakulärer Bossgegner oder ein schickes Outfit: Manche Dinge wollen einfach für die Ewigkeit festgehalten werden. Wenn ein Bild nicht reicht, kann es auch ein Video sein; in Mario Kart mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen, in der Open World von The Legend of Zelda eine kuriose Entdeckung gemacht oder in EA FC ein traumhaftes Fallrückziehertor geschossen – einmal den Aufnahme-Button ein wenig länger gedrückt und die Nintendo Switch speichert ein 30-sekündiges Video.

Viel zu wenig – darüber sind sich viele einig. Je nach verfügbarem Speicherplatz sollte es möglich sein, auch längere Clips zu speichern. Wer gehofft hatte, dass dies auf der Nintendo Switch 2 passieren könnte, wird jetzt enttäuscht. Weiterhin sind nur 30 Sekunden möglich, wie in einem Update in der Nintendo Switch-App mitgeteilt wurde (via Gamerant). Zwar ist anzunehmen, dass die Auflösung höher ist – immerhin könnten jetzt auch Screenshots in größerem Format als 720p gespeichert werden – aber manchmal kommt es eben auch auf die Länge an.

Die Vorgehensweise zur Aufnahme von Screenshots und Videos auf der Nintendo Switch 2 ist dabei gleichbleibend zum Vorgänger. Mit dem Knopf unter den Richtungstasten auf dem linken Joy-Con aktiviert ihr die Screenshot-Funktion; kurz gedrückt halten und ihr speichert dagegen die letzten 30 Sekunden.

Immerhin besteht die Möglichkeit, dass Nintendo diese Funktion in Zukunft optimiert, sollten viele Fans einen Bedarf dahingehend äußern. Auch auf der Switch würden nachträglich Features eingeführt, die von den Spieler*innen gewünscht wurden. Welche neue Option ihr auf der Switch 2 unter anderem nutzen dürft, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Gamerant