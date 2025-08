Switch 2: „Nichts erwartet und trotzdem enttäuscht“ – Hier hat sich Nintendo einen Reinfall geleistet

Die Gerüchteküche war schon am brodeln gewesen mit der Vermutung, dass noch im Juli eine neue Folge des Formats Nintendo Direct erscheinen würde. Bei diesem Showcase, welches typischerweise als Livestream stattfindet, verkündet das japanische Videospielunternehmen Infos zu anstehenden Releases. Nach dem Debüt der Nintendo Switch 2 stehen dabei aktuell natürlich besonders Veröffentlichung für eben jene neue Konsole im Vordergrund.

So auch in dem nun tatsächlich stattgefundenen Showcase vom 31. Juli, wobei es sich bei den besprochenen Spielen ausschließlich um sogenannte Third-Party-Titel handelt, also solche, die nicht von Nintendo selbst als Publisher vertrieben werden. Die gelieferte Aufstellung finden Fans gelinde gesagt ziemlich lahm.

Nintendo Switch 2: Von dieser Direct hatten sich Fans mehr erhofft

Irgendwie war es abzusehen, auch wenn es nicht ganz so drastisch hätte sein müssen: Fans sind enttäuscht von dem frischen Nintendo Direct Partner Showcase. Bereits als es nach einigen Leaks dann offiziell in Aussicht gestellt wurde, zogen sich Mundwinkel nach unten. Denn immerhin deutet das Wörtchen „Partner“ an, dass nicht etwa ein neuer Teil der Zelda-Hauptreihe oder ein Super Mario in 3D für Nintendo Switch 2 darin Erwähnung finden. Aber auch andere Publisher können schöne Spiele haben, jedoch gab es davon im Stream zu wenige zu sehen, wie die Community an mehreren Stellen im Internet kritisiert.

Hier könnt ihr den Livestream nachholen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Reddit ist beispielsweise ein Beitrag zu lesen, der mit der Überschrift „Die Nintendo Direct war Müll“ versehen ist. In den Kommentaren tauscht man sich fleißig darüber aus, warum genau die Präsentation nicht gefallen hat. Mehrfach wird dabei beispielsweise das Spiels Chillin‘ By the Fire erwähnt, das noch am selben Tag seiner Enthüllung erschienen ist. Fans reden hier belustigend von dem Lagerfeuer-Simulator, der in ihren Augen alles andere als aufregend wirkt.

Lesetipp: Überraschendes Update für Nintendo Switch begeistert

Wenige Highlights

Für einen zusammenfassenden Eindruck zu den nach der Direct bevorstehenden Nintendo Switch und Switch 2-Titeln finden Nutzer*innen Worte wie „Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht.“ Zumindest heben einige von ihnen auch ein paar Spiele hervor, auf die sich tatsächlich freuen. Darunter unter anderem Persona 3 Reload und Octopath Traveler 0.

Bis zu deren Release gibt es allerdings noch etwas Wartezeit zu überbrücken. Aber bis dahin erwarten euch glücklicherweise noch ganz andere neue Games für Nintendo Switch und Switch 2, von denen der August bereits mehrere spannende Kandidaten bringt.

Quellen: Reddit r/NintendoSwitch2, YouTube / Nintendo DE