Switch 2: Nintendo beruhigt seine Fans – Dieses Feature bleibt auch zukünftig wichtig

Der Release der Nintendo Switch 2 rückt immer näher und viele Fans sind hin und her gerissen zwischen neuen oder frisch portierten Titeln und der knackigen Preisgestaltung. Eine Sache bereitet vielen besondere Sorgen – die Game-Key Cards.

Zur Erinnerung: Hierbei handelt es sich um die physische Ausgabe eines Spiels auf einer altbekannten Cartridge, die es aber dennoch nötig macht, das Spiel herunterzuladen. Diese Vorgehensweise legt nahe, dass klassische physische Spiele bei Nintendo in der Zukunft keine Rolle spielen könnten.

Switch 2: Physische Spiele sollen nicht ersetzt werden

In einem Interview mit IGN (via NintendoLife) versicherte Doug Bowser, Präsident bei Nintendo of America, jedoch, dass die Game-Key Cards für die Switch 2 lediglich eine weitere Möglichkeit seien, Spiele zu veröffentlichen und den klassischen Weg nicht ersetzen sollen. „In der unmittelbaren Zukunft sind physische Spiele nach wie vor ein Kernelement unseres Geschäfts“, so Bowser. „Wir wertschätzen die Beziehungen mit unseren Verkaufspartnern und wollen sichergehen, dass wir Produkte zur Verfügung stellen, die sie verkaufen können.“

Die Game-Key Cards seien dabei eine zusätzliche Option, um die breiteste und tiefste Videospiel-Bibliothek zur Verfügung zu stellen, die dem Konzern möglich ist, so Bowser weiter. „Sie sind ein Weg, auf dem unsere Publishing-Partner mehr Inhalte auf die Nintendo Switch 2 bringen können, größer und noch immersiver.“

Dies passt zu einer Aussage aus dieser Woche vonseiten eines Anbieters, laut der es den Vertriebspartnern überlassen sei, ob die Switch 2-Veröffentlichungen auf einer Game-Key Card geschehen. Zudem ist das Fassungsvermögen der Cartridges begrenzt, was gerade Hersteller von Third-Party-Titeln vor Probleme stellen könnte.

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni. Neben zusätzlichen Features für den neuen Pro-Controller wurden in dieser Woche auch die endgültigen Daten für die neue Hybrid-Konsole bestätigt.

