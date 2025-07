Switch 2: Nintendo kann nächsten großen Titel vor Release nicht unter Verschluss halten

Es scheint schon fast vergebene Mühe zu sein, Spiele vor ihrer Veröffentlichung vor gierigen Leaker*innen fernzuhalten. Diese Erfahrung hat Nintendo bereits öfter machen müssen. Nun ist ausgerechnet beim zweiten großen Exklusivtitel für die Switch 2 wieder eine Kopie zu früh durchgerutscht.

Die Rede ist von Donkey Kong Bananza, einem 3D-Plattformer mit dem namensgebenden Affen aus dem Super Mario-Universum in der Hauptrolle. Noch bereitet dieser sich eigentlich erst darauf vor, sein Videospielabenteuer in Ladenregale zu schieben, aber dabei scheint er wohl mindestens ein Exemplar unbeaufsichtigt gelassen zu haben.

Donkey Kong Bananza für Nintendo Switch 2: Fan schnappt sich Spiel vor Release

Am 13. Juni, also vier Tage vor der offiziellen Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza hat eine Person auf Reddit Bilder mit der Community geteilt, auf denen die Hülle und Cartridge des Spiels zu sehen sind. „Hat schon jemand anderes eine Kopie?“, fragt der oder die Urheber*in des Beitrags in einer angehängten Nachricht. In den Kommentaren drücken die Nutzer*innen aus, dass sie selbstverständlich noch nicht an das Game herangekommen seien, immerhin steht es erst in wenigen Tagen zum Verkauf.

Hier der besprochene Post:

Woher genau das Spiel bezogen wurde, dass verrät der Besitzer oder die Besitzerin nicht. Nur, dass es kein Händler war, sondern ein Kontakt, welchen er oder sie allerdings nicht näher eingrenzen möchte. Nur wenige Rückfragen zu der Situation beantwortet die Person hinter dem Post überhaupt. Zum Beispiel verrät sie, dass es sich nicht um eine Game-Key-Card mit integriertem Downloadcode handle, sondern bereits die ganze Software auf dem Viereck aus Plastik installiert sei.

Ein Spiel mit dem Feuer

Auch gibt er oder sie preis, dass die aktuelle Version von Donkey Kong Bananza mit 1.0.0 nummeriert ist, jedoch bereits ein Update zur Verfügung steht, welches er oder sie allerdings noch nicht installieren möchte. In diesem Zusammenhang teilt der Fan außerdem ein Foto des Icons im Home-Menü mit einem leeren Update-Balken. Auch die Rückseite der Hülle ist als Bild hochgeladen. Einige Antworten zu den Nachfragen aus der Community sind mittlerweile gelöscht, was darauf hindeutet, dass manche Infos oder weitere Sneak Peaks auf die Inhalte sich vielleicht doch zu riskant angefühlt haben.

Da Nintendo nicht als sehr kulantes Unternehmen bekannt ist, ist es wohl besser so, dass nicht etwa Videoclips oder genaue Beschreibungen des Gameplays mitgeliefert wurden. Die lassen sich auf moralisch einwandfreiem Wege sowieso am besten vom Publisher selbst beziehen, denn so kurz vor dem großen Tag scheut der sich nicht davor, genauere Einblicke zu dem neuen Nintendo Switch 2-Exklusivtitel in die Runde zu werfen.

