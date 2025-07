Switch 2: Wenn ihr das nicht tut, werden einige Games unspielbar – „Nintendo hat eine Grenze überschritten“

Die Erhaltung von physischen Medien und Live-Service-Titel auch über Abschalten von Servern hinaus sind gerade groß im Gespräch, besonders dank der Stop Killing Games-Petition. Leider bekleckert sich die Nintendo Switch 2 in diesem Zusammenhang nicht überall mit Ruhm.

Denn wie nun die Does it play?-Initiative festgestellt hat, kommt es bei der Nutzung von einigen Spielen, die für die erste Switch erschienen sind, auf dem Nachfolgemodell zu Problemen. Quasi über Nacht verlangt man ein zwanghaftes Update über das Internet, damit ihr die Titel auf der neuen Konsole zocken könnt.

In einem Post auf Bluesky berichtete Does it play? von dem Problem zuletzt bei Super Mario Bros. Wonder. Demnach hat Nintendo die Switch 2 zwischen der Version 20.1.1 und 20.2.0 so angepasst, dass ihr das Spiel nicht mehr starten könnt, ohne zuvor ein Update herunterzuladen. Wonder ist dabei weder der einzige noch der erste Titel, der diesem Zwang zum Opfer fällt: Auch bei Pikmin 3 sei dies der Fall, wie die Initiative erklärt.

„Nintendo hat eine Grenze überschritten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sie die Macht haben, rückwirkend legal gekaufte physische Spiele so zu blockieren, dass sie nicht ohne Updates funktionieren und haben dies bereits mehrere Male gemacht. Nach der Einführung der an das trojanische Pferd erinnernden Game-Key Cards, ist dies ein weiterer Angriff auf physische Medien“, heißt es von Does it play? in einem weiteren Post.

Das Problem einfach erklärt: Sollten die Server, von denen ihr Updates wie dieses herunterladen könnt, irgendwann vom Netz genommen, verwandeln sich nicht auf den neuesten Stand gebrachte physische Versionen in nutzlosen Plastikmüll. Dass Nintendo offenbar auch nach dem Release derartige Sperren einführen kann, die euch Spiele wie in diesem Fall Super Mario Bros. Wonder oder Pikmin 3 nicht ohne Update zocken lassen, ist ein bedenklicher Präzedenzfall.

Auch mit aktiven Servern kann dieses Verhalten schon jetzt zu Problemen führen. Ihr seid im Urlaub mit eurer Nintendo Switch 2 und wollt Wonder spielen, habt aber keinen Internet-Zugriff und wusstet vorher nicht von dem Update? Pech gehabt, euer physisch erworbenes Spiel ist in diesem Moment nicht mehr als ein teures Stück Plastik und vollkommen unbrauchbar.

Auf dem Patreon von Does it play? findet ihr eine laufend aktualisierte Liste aller physischen Spiele, die ohne ein Update derzeit nicht auf der Nintendo Switch 2 mit aktueller Firmware laufen. Dabei wird noch einmal unterschieden zwischen Titeln, bei denen ein Update vorgeschlagen wird, das ihr aber überspringen könnt, und denen, die ohne besagten Download nicht spielbar sind.

Ob Nintendo noch weitere Games auf diese Weise anpasst, ist unklar, aber wahrscheinlich. Der Grund, nämlich ein Switch 2-Upgrade, mit dem die Spiele besser laufen sollen, ist zwar löblich, der Zwang zum Update (und damit auch zum Internet), aber mehr als fragwürdig. Weiteren Ärger macht schon lange vor Release außerdem die Nintendo Switch 2-Version von Borderlands 4.

