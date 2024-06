Switch Online: Nintendo rüstet auf – vermutlich für die kommende Konsolengeneration

Es sieht ganz danach aus, als wolle Nintendo den Switch Online-Service auch mit der kommenden Konsolengeneration beibehalten und weiterführen. Immerhin kommen wir dem Nachfolger des Handheld-Hybriden immer näher und von einer Enthüllung im laufenden Kalenderjahr ist auszugehen.

Dafür rüstet die japanische Spieleschmiede nun allem Anschein nach gehörig auf. Darauf lässt ein jüngst entdeckter Hinweis seitens des Unternehmens jetzt schließen.

Nintendo Switch Online: Stellenanzeigen lassen darauf schließen, dass es den Service auch auf der neuen Switch geben wird

Konkret geht es hierbei um verschiedene Stellenanzeigen, die der Konzern aktuell ausgeschrieben hat. Nachdem man positive Wachstumssignale mit einem Anstieg der Mitarbeiterzahl im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr verzeichnen konnte, sucht Nintendo nun nach helfenden Händen für den Switch Online-Service.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bewerber sollen künftig als technischer Koordinator mit der „Entwicklung von Spiele-Software“ betraut werden, ebenso gibt es freie Stellen als Front-End- und Back-End-Ingenieure. Darüber hinaus suche man aber auch nach einem Director beziehungsweise einem Planer für kommende Projekte des Online-Abonnements.

Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa erwähnte bereits, dass der Nachfolger der Nintendo Switch ebenso das bereits bestehende Account-System nutzen würde, um den Generationswechsel so reibungsfrei wie möglich zu gestalten. Außerdem sei man daran interessiert, eine „dauerhafte Beziehung“ zu seinen Nutzern aufzubauen.

Hinsichtlich des Switch Online-Service hieß es außerdem, dass man diverse Möglichkeiten und Verbesserungen in Betracht ziehen wolle, um seine Abonnenten dazu zu ermutigen, den Dienst auch mit einer neuen Konsole zu nutzen. Seid ihr bereits jetzt zahlendes Mitglied bei Nintendo Switch Online, so könnt ihr euch über fünf frische Neuzugänge in Spieleform freuen.

Quellen: Twitter / @TheVGAfanatic