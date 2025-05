Neues Rollenspiel auf Steam geht durch die Decke – „Wenn ihr Elder Scrolls mögt, kauft es“

Gerade erst das Remastered von Oblivion und Clair Obscur: Expedition 33 hinter euch gebracht und schon dürstet es euch direkt wieder nach einem starken Rollenspiel? Gar kein Problem. Auf Steam schießt in diesen Tagen mit Tainted Grail: The Fall of Avalon der nächste Genre-Vertreter in den Charts nach oben, von dem ihr wahrscheinlich vorher fast nichts gehört habt.

Am 23. Mai 2025 hat das Spiel von Entwickler Questline nach etwas mehr als zwei Jahren das Early Access-Programm verlassen. Zuvor haben sich nur wenige hundert Leute gleichzeitig vor die Bildschirme geschwungen, jetzt sind es weit über 25.000 – und das Feedback ist klar: Hier gibt es Futter für all diejenigen, die mehr Skyrim in ihrem Leben brauchen.

Tainted Grail: The Fall of Avalon – Worum geht’s im Rollenspiel-Hit auf Steam?

Wer nur einen flüchtigen Blick auf die Steam-Seite von Tainted Grail: The Fall of Avalon wirft, dem dürfte das Rollenspiel erst einmal vorkommen, wie jedes andere Fantasy-RPG. Es gibt Monster, die typische Farbpalette, Zauberei, Schwerter und natürlich eine mächtige böse Gefahr. Klingt alles sehr wohlbekannt, funktioniert aber offensichtlich als Mischung trotzdem ziemlich gut.

Zumindest deuten das die aktuellen Zahlen an: über 25.000 gleichzeitige Spieler*innen und sehr positive Rezensionen. Von über 7.700 Stimmen strecken 87 Prozent den Daumen nach oben, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und auch in den Verkaufs-Charts hält sich Tainted Grail Stück wacker in den Top 10 und landet damit beispielsweise vor einem Clair Obscur: Expedition 33.

Lesetipp: Ein Geheimtipp ist Clair Obscur nicht mehr, trotzdem lest ihr hier unseren Test

Der Grund für den aktuellen Hype findet sich in den Bewertungen wieder. Immer wieder ziehen Nutzer*innen Vergleiche zur The Elder Scrolls-Reihe und dem Kampfsystem aus Elden Ring. So schreibt etwa Arbadacarba: „Das Spiel ist unglaublich, wow. Wenn ihr Elder Scrolls mögt, kauft es und dankt mir später.“ Isegrim fasst es hingegen mit „Wie Skyrim nur düsterer, etwas ekelhafter und mit besserer Grafik“ zusammen.

Die unserer Meinung nach beste Rezension hat aber Lyren aus dem Boden gestampft:

Also

Ich habe eine Quest erledigt

haben einen Kerl in einem Kerker gefunden

ein sehr alter Koch

Er gab mir ein Rezept für einen Käse, der aus Fisch hergestellt wird

Ich gehe los und finde den Fisch

stelle den Käse her

meine Belohnung?

EIN ZAUBERSPRUCH

UM MENSCHEN

IN KÄSE ZU VERWANDELN

DIESES SPIEL BRUH

UND DER ZAUBER LÄSST MICH KÄSE BESCHWÖREN IM AUSTAUSCH FÜR EIN WENIG GESUNDHEIT

BRO

ICH BIN DER KÄSEZAUBERER

Neben Lob gibt es auch Kritik

Natürlich, ganz perfekt ist Tainted Grail: The Fall of Avalon nicht. In den Bewertungen schwingt hier und da sehr wohl Kritik mit, unter anderem werden noch einige Bugs erwähnt. Das teilt es sich wiederum mit den The Elder Scrolls-Spielen, welche ja ebenfalls den einen oder anderen Kammerjäger benötigt haben.

Negativ wird auch die KI der Feinde betrachtet. Die soll in den Kämpfen sehr rudimentär ausfallen und kaum eine Herausforderung darstellen. Doch der Großteil der Spieler*innen stört sich daran nur wenig, das Questdesign und die Story können das offenbar ausgleichen. Zudem Tainted Grail: The Fall of Avalon kein Vollpreisspiel ist: Nur 43,99 Euro werden auf Steam fällig, auf der PS5 und Xbox Series X|S ist es jeweils ein Euro teurer.

Der Trailer gewährt euch einen Einblick in das aktuell hochgelobte Fantasy-Rollenspiel:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch bevor ihr zur Geldbörse greift, könnt ihr euch kostenlos selbst von den Stärken und Schwächen eines Tainted Grail: The Fall of Avalon überzeugen. Auf allen Plattformen könnt ihr eine Demo herunterladen und so selbst einen Blick riskieren. Ab dieser Woche sind zudem diese Spiele gratis für euch auf Steam.

Quelle: SteamDB, Steam Verkaufcharts, Steam / @Isegrim, @Lyren, @arbadacarba