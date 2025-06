Tamagotchi Plaza: Neues exklusives Nintendo Switch-Spiel erscheint heute

Gehört ihr zu den frisch gebackenen Besitzer*innen einer Nintendo Switch 2, die sich zwar über die Neuanschaffung freuen, jedoch ein wenig enttäuscht auf ihre nicht gleichzeitig wachsende Spielebibliothek blicken? Dass aktuell ein wenig Dürre im Release-Kalender herrscht, merkt man auch noch mit der Vorgängerkonsole an der Hand.

Mindestens für den 26. Juni ist diese jedoch ausgesetzt. Immerhin erscheint an diesem Tag Tamagotchi Plaza, der neuste Teil einer Reihe, die zuletzt 2007 auf dem Nintendo DS vorzufinden war.

Endlich wieder Tamagotchis auf einer Nintendo-Konsole

Unter dem Namen Tamagotchi Connection: Corner Shop kennt man die zuvor dreiteilige Ansammlung an Spieletiteln rund um die genauso schrägen wie liebenswerten japanischen Maskottchen, ursprünglich entstanden als digitale Bewohner*innen kleiner eiförmiger Spielzeuge. Kaum zu glauben, dass hier mit Tamagotchi Plaza nach guten 18 Jahren von Bandai Namco tatsächlich nochmal nachgelegt wird. Wobei man sagen muss: Unerfolgreich waren die Vorgänger keineswegs, es ist eher die große Pause zwischen den Releases, die verwundert.

Für alle, die Ende der 2000er nicht das Vergnügen hatten, sich mit dem auf der damaligen Nintendo-Konsole stattgefundenen Auftritt vertraut zu machen, braucht als Grundlage darüber vor allem zu wissen, dass es sich um eine Art Dienstleistungssimulation handelt. Ihr führt verschiedene Geschäfte wie einen Blumenladen oder eine Zahnarztpraxis und müsst die Wünsche der Kund*innen in unterschiedlichen Minispielen abfrühstücken. Währenddessen kümmert sich ein wählbares Tamagotchi, euer Sidekick wenn man so will, um den Smalltalk. In Plaza ist das nicht anders.

Das ist neu im vierten Ableger

Unter anderem ist bei dem aktuellsten Teil jedoch die Grafik verändert, wie sofort auffällt. Statt als flache 2D-Zeichnungen wandeln die Figuren nun auch in der dritten Dimension. Außerdem klickt ihr euch nicht mehr nur von Shop zu Shop, sondern dürft auch den zentralen Stadtpark erkunden. Und wenn ihr Lust habt, einen Freund oder eine Freundin einzuladen, um gemeinsam lustigen Wesen die Zähne zu behandeln oder ähnliches, habt ihr Glück, denn für einige Minispiele ist ein lokaler Multiplayer verfügbar.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Natürlich kommen ein paar neue Läden dazu, zwölf Stück gibt es insgesamt in der Basisversion des Spiels. Mit einem Upgrade auf die Nintendo Switch 2-Version schaltet ihr noch drei weitere frei. Welche Spiele neben Tamagotchi Plaza in diesem Jahr übrigens noch für die Nintendo Switch 2 erscheinen, verraten wir euch in einem weiteren Artikel.

