Kostenloses Spiel abstauben: Steam- und Xbox-Spieler bekommen emotionales Abenteuer zum Nulltarif

Tell Me Why haben nicht nur einst die Backstreet Boys von den Bühnen dieser Welt gesungen, sondern auch das französische Studio Don’t Nod. Falls ihr das Adventure der Life is Strange-Macher in der Vergangenheit verpasst habt, könnt ihr es jetzt auf Steam und den Xbox-Konsolen nachholen – komplett kostenlos.

Anlässlich des Pride Month verschenken Don’t Nod und Microsoft das drei Episoden umfassende Spiel, welches erstmals 2020 veröffentlicht wurde. Dort erlebt ihr die Geschichte der Zwillinge Tyler und Alyson Ronan, die sich in ihrer Heimat Alaska auf Spurensuche in ihrer Vergangenheit begeben. Falls ihr das selbst erleben wollt, ist jetzt der bestmögliche Zeitpunkt, denn ihr müsst dafür nicht einen einzigen Euro ausgeben.

Tell Me Why: Gratis-Adventure auf Steam und Xbox

Obwohl normalerweise das komplette Spiel 16,79 Euro kostet, bezahlt ihr jetzt auf Steam und im Xbox Store absolut gar nichts. Der Grund? Tell Me Why befasst sich nicht nur mit der schwierigen Kindheit der beiden Protagonist*innen, sondern rückt auch queere Charaktere in den Vordergrund. In dem Fall ist es vor allem Tyler, der ein trans*Mann ist.

Um ein möglichst authentische Darstellung zu erzielen, hat Don’t Nod bei der Entwicklung eng mit Expert*innen und der LGBTQ-Organisation GLAAD zusammengearbeitet. Zudem leiht mit August Aiden Black ein trans*Mann Tyler seine Stimme. Aufgrund der Sorgfalt hat Don’t Nod viel Lob und sogar Preise erhalten. Bei den Gayming Awards 2021, einer jährlichen Preisverleihung des britischen Gayming Magazine, wurde Tyler als bester LGBTQ-Charakter ausgezeichnet.

Auch deswegen haben sich Don’t Nod und Microsoft schon vor einigen Jahren dazu entschieden, Tell Me Why jährlich im Rahmen des Pride Month zu verschenken. Pünktlich mit Beginn der Feierlichkeiten könnt ihr seit dem 1. Juni 2025 damit das Adventure auf Steam und im Xbox Store für null Euro eurer Bibliothek hinzufügen. Zeit habt ihr übrigens bis zum 1. Juli 2025.

Positives Adventure für zwei Abende

Ob sich das lohnt? Durchaus, zumindest, wenn ihr auf emotionale Erzählungen, die mit Entscheidungsfreiheit locken, steht. Dann bekommt ihr ein rund neun bis zehn Stunden langes Episoden-Adventure, bei dem Atmosphäre, Grafik und Soundtrack auf jeden Fall ins Schwarze treffen.

Auf Steam fällt das Meinungsbild jedenfalls sehr positiv aus. Bei über 13.000 Stimmen haben 82 Prozent den Daumen nach oben gegeben – so viel macht ihr also mit Tell Me Why garantiert nicht falsch. Das gilt ebenso für ein anderes Spiel, welches aktuell auf Steam verschenkt wird.

