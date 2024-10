Tencents taufrischen Call of Duty-Konkurrenten könnt ihr schon bald kostenlos antesten

Mit Delta Force: Hawk Ops hat Tencent einen möglicherweise vielversprechenden Call of Duty-Konkurrenten an der Hand, der dem Genre etwas frischen Wind bringen könnte. Nun hat der Publisher sogar einen Termin für einen ersten Testflug bekanntgegeben – und ihr könnt dabei sein.

Vorausgesetzt, ihr wollt euch auf dem PC in den als Free-to-Play-Titel geplanten, taktikbasierten First Person-Shooter und seine stark an die bekannten Vertreter wie Battlefield oder eben CoD erinnernden Schusswechsel stürzen. Konsolenspieler, die auf der PlayStation oder der Xbox mitmischen wollen, warten noch etwas länger auf ihren ersten Einsatz.

Neuer Call of Duty- & Battlefield-Konkurrent Delta Force: Hawk Ops startet im Dezember in die Open Beta

Wie Tencent jüngst verriet, soll die offene Beta-Phase für Delta Force: Hawk Ops bereits am 5. Dezember dieses Jahres rund um den Globus anlaufen. Call of Duty-Fans dürfen also gespannt sein, ob sie in der altehrwürdigen Delta Force-Reihe womöglich etwas Abwechslung finden, sollte das zuvor erscheinende neue CoD nicht lange genug fesseln. Denn am 25. Oktober steht mit Black Ops 6 auch dort erst einmal ein taufrischer Ableger auf der Absprungrampe.

Die Delta Force-Reihe wurde ursprünglich von NovaLogic entwickelt und feierte ihren Startschuss im Jahre 1998. Ganze acht Sequels sollten folgen, ehe das neunte bereits angekündigte aufgrund der Schließung NovaLogics im Jahre 2016 nie Schlachtfeldluft schnuppern durfte. Im vergangenen Jahr dann aber Hoffnung für die treue Fangemeinde: Tencent kündigte an, Delta Force neues Leben einhauchen und die Shooter-Serie für PC, Konsolen und mobile Geräte frisch machen zu wollen.

Entwickelt wird der Reboot, der seitdem einigen Alpha-Playtests unterzogen wurde, von der Publisher-eigenen Timi Studio-Gruppe, die sich auch für Call of Duty: Mobile verantwortlich zeigt. Nun ist Delta Force allem Anschein nach bereit, sich dem potenziellen Ansturm der interessierten Shooter-Spielerschaft zu stellen und in die weltweite Open Beta überzugehen. Jene wurde im Vorfeld als Early Access betitelt und soll bereits vollständige Live-Service-Inhaltsaktualisierungen beinhalten, während ihr keine Zurücksetzung eurer Fortschritte fürchten braucht.

Gleichzeitig startet mit der Beta auch die erste Saison, die sich Genesis nennt und neue Maps und Modi für den 32-Spieler-Modus Havoc Warfare wie den PvPvE-Modus Hazard Operations im Gepäck hat. Darüber hinaus ist die Rede von einem brandneuen Operator, der sich den bereits existierenden sieben anschließen soll, neuen Waffen und einem neuen Vehikel.

Battle Pass und mehr geplant

Im entsprechenden FAQ gibt Tencent darüber hinaus Einblicke, wie es mit zusätzlichen Inhalten, die sich hinter einer Bezahlschranke verbergen, aussieht. So stehen sowohl Battle Passes als auch Waffen- oder Vehikel-Skins in Aussicht, die ihr zum Start der Open Beta bereits erwerben können sollt. Dennoch soll es sich bei allem Paid Content keineswegs auch um Pay-To-Win-Elemente handeln.

Mit Blick auf die Zukunft sind neue Maps, Modi, Operator, Waffen und Vehikel nur erwartbar, während man wohl ebenfalls weiter am Gameplay, der Performance und weiteren Baustellen arbeiten dürfte. Auch eine Singleplayer-Kampagne ist wohl geplant, wie es um diese ganz konkret steht, ist bislang allerdings ungewiss.

Delta Force: Hawk Ops öffnet wie bereits erwähnt am 5. Dezember sowohl über den hauseigenen Browser als auch über Steam und den Epic Games Store seine Pforten. PlayStation-, Xbox- und Mobile-Spielerinnen und -Spieler müssen sich noch bis in das erste Quartal des kommenden Jahres in Geduld üben. Wem es vorher in den Fingern juckt, der kann bei der Konkurrenz schon früher den Abzug ziehen: Das neue Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr auch im Game Pass ab dem Tag seiner Veröffentlichung zocken.

Quellen: Tencent