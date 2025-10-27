Steam: Kostenlos und nur für kurze Zeit – Leak verspricht schauriges Geschenk

Halloween rückt näher und an welche Filme denkt ihr bei dem Kürbisfest? Wenn eine der Antworten Texas Chainsaw Massacre lautet, liegt ihr zumindest laut einem Leak goldrichtig, wenn es um eine kommende Steam-Aktion geht.

Denn am gruseligsten Tag des Jahres gibt es möglicherweise nicht nur Süßigkeiten vor den Haustüren anderer Leute kostenlos: Ein digitales Vögelchen zwitschert, dass Fans der Kettensäge sich auch auf Gratis-Inhalte freuen dürfen. Und nein, es geht nicht um einen überaus erfolgreichen Anime-Film, der gerade in den Kinos durch die Decke geht.

Texas Chainsaw Massacre: Zwei Gratis-DLCs schlagen laut Leak in Kürze auf

Auf SteamDB, einer durchaus zuverlässigen Quelle, wenn es um Aktionen und Geschehnisse auf Valves Distributionsplattform geht, heißt es nämlich, dass schon bald zwei kostenlose und limitierte Pakete für The Texas Chainsaw Massacre aufschlagen könnte. Die tragen den Namen „Bloody Killers Limited Free Promotional Package“ und „Rush Week – Halloween Outfit Pack Limited Free Promotional Package“; die beiden wichtigsten Adjektive fallen natürlich sofort ins Auge.

Wer einen Blick auf die wirklich ellenlange Liste der DLCs von The Texas Chainsaw Massacre auf Steam wirft, kann die beiden Päckchen leicht zuordnen. Dahinter verbergen sich wenig überraschend die DLCs „Slaughter Family Bloody Skins Pack“ und „Halloween Outfit“, die normalerweise mit jeweils 4,99 Euro zu Buche schlagen. Seid ihr in eurer Freizeit also gerne digital als Leatherface unterwegs, spart ihr laut des Leaks bald knappe zehn Tacken.

Gemessen an den insgesamt fast 300 Euro teuren Erweiterungen, die ihr für das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel erstehen könnt, nur ein Tropfen Blut auf dem heißen Stein, aber immer noch ein netter Bonus, den man sich angesichts Halloween in den Plastikkürbis stopfen kann – vorausgesetzt, SteamDB trifft mit der Prophezeiung wie Apollo ins Schwarze. Ein genauer Zeitraum für die Aktion ist noch nicht bekannt; behaltet im Idealfall die Steam-Seite des Spiels im Auge.

Solltet ihr euch dort nicht unbedingt regelmäßig herumtreiben, wisst ihr vielleicht gar nicht, dass ihr euch unabhängig vom aktuellen Datum zwei komplett kostenlose Skin-Packs herunterladen könnt. Dabei handelt es sich um die Chainsaw Skin Variants sowie die nahezu gleichnamige Fortsetzung, mit denen ihr eurer Kettensäge eine frische Kostümierung verpasst – vor den unvermeidlichen Blutspritzern natürlich. Ebenfalls kostenlos für euch: Unser Test zu The Texas Chainsaw Massacre.

