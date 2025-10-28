Steam: Kostenlos und nur für kurze Zeit – schnappt euch ein schauriges Geschenk

Halloween rückt näher und an welche Filme denkt ihr bei dem Kürbisfest? Wenn eine der Antworten Texas Chainsaw Massacre lautet, liegt ihr goldrichtig, wenn es um eine kommende Steam-Aktion geht.

Denn am gruseligsten Tag des Jahres gibt es nicht nur Süßigkeiten vor den Haustüren anderer Leute kostenlos: Auch Fans der Kettensäge dürfen sich auf Gratis-Inhalte freuen dürfen. Und nein, es geht nicht um einen überaus erfolgreichen Anime-Film, der gerade in den Kinos durch die Decke geht.

Texas Chainsaw Massacre: Jetzt zwei Gratis-DLCs gönnen

Die Steam-Seite von The Texas Chainsaw Massacre verrät nämlich, dass ab sofort zwei nur für kurze Zeit kostenlose DLCs darauf warten, dass ihr den Download-Button betätigt. Hatte ein Leak bei SteamDB mit den Namen „Bloody Killers Limited Free Promotional Package“ und „Rush Week – Halloween Outfit Pack Limited Free Promotional Package“ bereits darauf hingedeutet, hat sich die Hoffnung nun bewahrheitet.

Wer einen Blick auf die wirklich ellenlange Liste der DLCs von The Texas Chainsaw Massacre auf Steam wirft, kann die beiden Päckchen anhand der grünen Null schnell erkennen. Es handelt sich um die beiden DLCs „Slaughter Family Bloody Skins Pack“ und „Halloween Outfit“, die normalerweise mit jeweils 4,99 Euro zu Buche schlagen. Seid ihr in eurer Freizeit also gerne digital als Leatherface unterwegs, spart ihr jetzt knappe zehn Tacken.

Gemessen an den insgesamt fast 300 Euro teuren Erweiterungen, die ihr für das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel erstehen könnt, nur ein Tropfen Blut auf dem heißen Stein, aber immer noch ein netter Bonus, den man sich angesichts Halloween in den Plastikkürbis stopfen kann. Zu viel Zeit solltet ihr euch beim Eintreiben der süßen Geschenke aber nicht lassen, denn die Frist zum Sparen endet bereits am 3. November um 19 Uhr.

Auch unabhängig vom aktuellen Datum könnt ihr euch zwei komplett kostenlose Skin-Packs herunterladen. Dabei handelt es sich um die Chainsaw Skin Variants sowie die nahezu gleichnamige Fortsetzung, mit denen ihr eurer Kettensäge eine frische Kostümierung verpasst – vor den unvermeidlichen Blutspritzern natürlich. Ebenfalls kostenlos für euch: Unser Test zu The Texas Chainsaw Massacre.

Quelle: SteamDB, Steam