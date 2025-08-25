The Blood of Dawnwalker: Das Action-Adventure der Witcher-Macher hat Biss

Europa wird von der Pest heimgesucht und die Machthaber machen keine Ausnahme, wenn es darum geht, Infizierte zu beseitigen – der Schwarze Tod soll schnellstmöglich besiegt werden. Eine Lösung könnten die Vampire sein, die in den Karpaten eingefallen sind; doch ihre Heilung hat einen Preis, wie wir schon im ersten Trailer von The Blood of Dawnwalker sehen konnten.

Das Spiel des neuen polnischen Studios Rebel Wolves versprach in den ersten Momenten schon, was man von einem Team, das von ehemaligen CD Projekt-Leuten geführt wird, erwarten könnte – ein düsteres Setting, eine detaillierte offene Welt, abwechslungsreiche Quests und eine mitunter beklemmende Atmosphäre mit dazu passender Soundkulisse.

The Blood of Dawnwalker in spektakulärer Demo-Session

Dass The Blood of Dawnwalker aber mehr sein will, als „das Spiel von den Witcher-Machern“, ist klar – und das wurde auch eindrucksvoll auf einer Gameplay-Präsentation auf der gamescom verdeutlicht. Ihr spielt Coen, einen der titelgebenden Dawnwalker, der bei Nacht über vampirische Fähigkeiten verfügt, tagsüber aber weitestgehend unerkannt durch die Lande wandeln kann. Dieser Wechsel zwischen Mensch und übernatürlichen Wesen kann sich auch in eurer Spielweise niederschlagen, wie die Demo zeigte.

So lassen sich Quests auf gänzlich unterschiedliche Weise lösen. Bei Tag könnt ihr öffentliche Gebäude betreten und Personen befragen – nachts sind überall Wachen unterwegs, dafür könnt ihr euch als fliegender Schatten über die Dächer bewegen und euch so unerlaubten Zugang zu so mancher Lokalität verschaffen.

Lesetipp: Ist The Blood of Dawnwalker ein AAA-Titel?

In der Beispiel-Quest musste das Schwert des Heiligen Mihai besorgt werden. Als nächtlicher Vampir dringt Coen in die örtliche Kirche ein, erfährt durch Gemälde und Inschriften Infos über den Geistlichen. Durch die Hintertür geht es in die Bibliothek, in der er erfährt, das Mihai hier auf dem Friedhof begraben ist. Nachts wird er dort auf Wachen treffen.

Tagsüber gestaltet sich die Quest umfangreicher: Um in die Bibliothek zu kommen, ist Coen auf Hilfe angewiesen. Will er diese von einem Angestellten der Kirche bekommen, verzweigt sich die Aufgabe in eine kleine Nebenquest, an dessen Ende mehr über die unnatürlichen Vorkommnisse in der Stadt ans Licht kommt.

Eine Quest, zwei Wesen

Es bleibt also euch überlassen: Tagsüber dauert die Quest länger, dafür müsst ihr euch nicht verbergen und euch stellen sich keine Wachen unterwegs; nachts kommt ihr durch eure Kräfte hier deutlich schneller voran und nehmt hier und da eine Abkürzung, dafür soll sich der Kampf am Ende dieses Storystrangs als deutlich schwerer herausstellen.

Über alledem schwebt eine Frist von 30 Tagen, die Coen braucht, um seine Familie zu retten. Diese bemisst sich allerdings nicht an der Ingame-Zeit: Vielmehr bekommt ihr immer anzeigt, welche Quests und Aufgaben die Zeit voranschreiten lassen; daneben könnt ihr in der Regel ohne Zeitdruck die Welt erkunden und Nebenaufgaben erledigen. In umfangreicheren Quests habt ihr immer einen Überblick darüber, was ihr noch in der gleichen Nacht oder am gleichen Tag erledigen könnt oder für was gerade nicht die richtige Tageszeit ist.

The Blood of Dawnwalker bietet offensichtlich genau das richtige Futter für Fans von Open World-Spielen mit tiefer Lore, ebenso wie Freund*innen des Düsteren und Übernatürlichen. Geplant ist der Release für 2026. An anderer Stelle haben wir schon mal für euch zusammengetragen, auf welche Stärken sich The Blood Dawnwalker besinnen soll.