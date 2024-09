98 Prozent Rabatt: Open World-Rennspiel für PC und Konsolen gibt es fast geschenkt

Durch die komplette USA rasen, an abgefahrenen Rennen teilnehmen oder die Aussicht aus dem Flugzeug genießen: In The Crew 2 ist all das möglich. Aktuell bekommt ihr den Ubisoft-Racer so günstig, wie noch nie zuvor, und zwar sowohl für PC als auch PlayStation und Xbox.

Falls ihr auf der Suche nach einem Open World-Rennspiel seid, welches zumindest ein bisschen ähnlich wie die Forza Horizon-Reihe ist, solltet ihr das Angebot nicht gänzlich ignorieren. Immerhin kostet euch der Ausflug nur so viel wie eine Packung günstige Milch.

The Crew 2: Nur geschenkt wäre noch günstiger

The Crew 2 ist die 2018 veröffentliche Fortsetzung von Ubisofts Rennspiele-Reihe, die euch ein weiteres Mal im Grunde die vollständige Landfläche der USA bereisen lässt. Hawaii ist demnach nicht an Bord, die Inselregion wurde erst im Nachfolger The Crew Motorfest zum Schauplatz.

Neu im Vergleich zum ersten The Crew ist der Umstand, dass ihr nicht nur auf Autos unterschiedlichster Art angewiesen seid. Stattdessen könnt ihr auch mit Flugzeugen durch die Wolken reisen oder mit Schnellbooten die Wasserwege beschreiten. Eine wirkliche Geschichte erzählt das Rennspiel jedoch nicht, stattdessen absolviert ihr in erster Linie verschiedene Rennen, egal ob alleine oder im Koop-Modus mit Freund*innen.

Falls euch die Raserei schon immer gereizt hat, könnt ihr jetzt dank eines Rabatts von 98 Prozent ordentlich beim Kauf sparen: The Crew 2 kostet aktuell nur 1 Euro bei Steam und im Xbox Store. Für die PlayStation 4 spart ihr noch einen Cent mehr, sprich hier werden nur 0,99 Euro fällig. Das Angebot ist noch bis zum 23. September beziehungsweise bis zum 24. September (Konsolen) gültig.

Bald auch mit Offline-Modus

Anlass für die ungewöhnliche Rabattaktion ist der einjährige Geburtstag von The Crew Motorfest, welches ebenfalls im Angebot ist. Allerdings kostet euch der dritte Serienteil noch rund 20 bis 21 Euro, je nach Plattform. Ubisoft hatte aber noch eine weitere gute Nachricht im Gepäck.

Sowohl The Crew 2 als auch der Nachfolger erhalten in naher Zukunft einen Offline-Modus. Sobald das Update veröffentlicht ist, müsst ihr also nicht mehr zwingend mit dem Internet verbunden sein, um Rennen zu fahren. Einen Zeitplan für die Veröffentlichung gibt es derzeit nicht.

Bislang verfügen die Rennspiele demnach noch über einen Online-Zwang, welcher erst erst Anfang des Jahres für einen großen Aufreger sorgte. Ubisoft entschied sich nämlich dafür, die Server von The Crew komplett herunterzufahren, wodurch der erste Teil nicht mehr spielbar ist. Aufgrund dieser Vorgehensweise kämpft mittlerweile eine Bürger-Initiative dafür, dass eine solche Methode zukünftig den Publishern erschwert wird.