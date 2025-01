Ubisoft enttäuscht Fans mit neuer Ankündigung – „Sie hätten nie Zeit damit verschwenden sollen“

Ubisoft kommt schon seit einiger Zeit nicht aus den Negativmeldungen heraus – und auch jetzt muss der französische Publisher wieder Kritik über sich ergehen lassen. Denn der schon seit längerer Zeit geplante DLC für den Online-Shooter The Division 2 verschiebt sich erneut.

Angekündigt wurde die Erweiterung überraschend im April 2023, nachdem eigentlich der Support für The Division 2 nur noch auf Sparflamme geköchelt hat. Geplant war die Veröffentlichung für Anfang 2024, doch daraus wurde nichts. Nach einer erneuten Verschiebung ist nun sogar der Release für 2025 in Gefahr, was den verbliebenen Spieler*innen nicht schmeckt.

The Division 2: Darum verspätet sich der DLC

Die Verschiebung des DLCs für The Division 2 hat Ubisoft auf Twitter bekanntgegeben. Dort gibt das zuständige Team von Massive Entertainment bekannt, dass die Erweiterung nicht wie zuvor geplant während des aktuellen Jahr 6 des Third-Person-Shooters erscheint. Die Entwickler*innen nennen kein neues Datum, weshalb es möglich wäre, dass die neuen Inhalte gar nicht mehr 2025 das Licht der Welt erblicken.

Als Grund für die weitere Verschiebung heißt es nur, dass das Studio den Spieler*innen die bestmögliche Spielerfahrung liefern möchte. Deshalb benötige das Team noch etwas mehr Zeit. Ob das bedeutet, dass die Erweiterung schlicht umfangreicher wird, als zuvor geplant, geht aus der Nachricht nicht hervor.

Lesetipp: Auch Assassin’s Creed Shadows musste Ubisoft schon mehrfach verschieben

Bei der Ankündigung im April 2023 hieß es, dass euch die Erweiterung zurück nach New York, dem Schauplatz des ersten The Division, bringt. Dort soll es eine neue Geschichte, erweiterte Endgame-Möglichkeiten, frische Ausrüstung und mehr geben. Viel mehr Details sind bis heute nicht bekannt.

Fans zeigen sich sichtlich genervt

Zwei Jahre später und eine weitere Verschiebung im Nacken sind die Fans von The Division 2 nicht gerade glücklich mit dem Zustand des Spiels. Schon die zuvor veröffentlichten Saison-Inhalte standen in der Kritik, da sie vor allem viel wiederholten, aber nur wenig Neues implementierten.

Die Hoffnung, dass es mit dem DLC endlich besser wird, war also groß – dementsprechend fällt die Resonanz auf die Neuigkeit negativ aus. Auf Twitter schreibt etwa der oder die Nutzer*in xSERP3NT: „Streicht den DLC einfach und entwickelt Div3 [The Division 3]. Ihr habt diesen DLC seit Jahren angepriesen. Das ist jetzt die 4. Verzögerung?“ Andere stimmen mit ihm überein.

Auf Reddit herrscht ein ähnliches Stimmungsbild. So heißt es etwa von Greaterdivinity verhältnismäßig deutlich: „Sie hätten nie Zeit mit dem DLC verschwenden sollen […]“ Ein anderer glaubt sogar, dass die Erweiterung nie wirklich existiert habe.

Klar ist, dass die Verschiebung bei Community gar nicht gut ankommt. Ob Ubisoft und Massive Entertainment das Ruder noch einmal herumreißen können, bleibt abzuwarten. Vorerst konzentriert sich der Publisher ohnehin auf ein anderes Spiel: Wie gut Assassin’s Creed Shadows möglicherweise wird, haben wir zuletzt in einer Preview festgehalten.

