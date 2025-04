The Elder Scrolls 4: Oblivion Remaster wird heute offiziell vorgestellt – so könnt ihr den Stream verfolgen

In den vergangenen Monaten war es immer wieder Teil mehr oder minder konkreter Spekulationen, doch jetzt endlich können sich Fans von der The Elder Scrolls-Reihe gewiss sein. Für die Remastered-Version des vierten Ablegers der Rollenspiel-Reihe namens Oblivion wird Entwickler Bethesda heute den Vorhang lüften.

Dabei könnte es für Fans mehr geben als eine offizielle Ankündigung geben, wird doch immerhin gemutmaßt, dass das Spiel auch direkt – oder zumindest sehr kurz danach – veröffentlicht werden könnte. Auch hinter dem Begriff Remaster steckt mehr, als es zunächst den Anschein hat.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – Schon ab heute spielbar?

Schließlich wurde The Elder Scolls 4: Oblivion, das vor mittlerweile 19 Jahren erstmals erschien, komplett von Entwickler Virtuos Games in der Unreal Engine 5 nachgebaut. Insofern kann man das offiziell als Remaster betitelte Projekt eigentlich schon als Remake ansehen. Grafisch schon damals auf einem hohem Niveau, ist die Neuauflage in direkten Vergleichen kaum wiederzukennen. Fans der Reihe läuft aber beim Anblick der Spielwelt Cyrodiil in diesem frischen Look, der vor einigen Tagen in ein paar todschicken Screenshots geleakt wurde, bereits jetzt das Wasser im Mund zusammen.

Publisher und Entwickler des Originals Bethesda hat euch am Wochenende ein dickes Osterei ins Nest gelegt und mal eben für den heutigen Dienstag, den 22. April, eine Präsentation angekündigt, in der Oblivion Remastered ausführlich vorgestellt werden soll. Ab 17 Uhr wird es Streams auf den offiziellen Kanälen auf Twitch und Youtube geben.

„Alles wird enthüllt“, heißt es dort, was darauf schließen lässt, dass danach keine Fragen mehr offenbleiben dürften. Ob wir das Spiel auch direkt danach zocken dürfen? Diese Vermutung hält sich hartnäckig bei den Fans und scheint auch nicht komplett abwegig. Wirklich Antwort darauf erhalten wir aber erst am späten Nachmittag.

Was die Leaks und damit auch die endgültige Bestätigung des offiziellen Remaster für das Fanprojekt Skyblivion bedeuten, in der ein Modder das Spiel Oblivion komplett mit der Engine von The Elder Scrolls 5: Skyrim nachbaut, könnt ihr hier nachlesen.

Quelle: Twitter / @Bethesda_DE