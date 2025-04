Oblivion Remastered: Diese Mod ist so gut, sogar ein The Witcher 4-Entwickler nutzt sie

Rollenspiel-Fans bekommen diese Woche einiges geboten: Neben Clair Obscur: Expedition 33, dem Debüt-Hit aus Frankreich, erschien nämlich auch überraschend das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der Xbox Series X|S und dem PC ist die Neuauflage anzutreffen und auf der letztgenannten Plattform werkeln engagierte Fans natürlich bereits an Mods. Ein paar sind sogar schon fertig und eine davon so beliebt, dass sie sogar bei einem der Entwickler von The Witcher 4 zum Einsatz kommt.

Oblivion: Bei dieser Mod ist das Gras einfach grüner

Die Rede ist von Modder*in Logriffs erstelltem Ayleid Reshade, mit dem ihr den überarbeiteten Look von Oblivion mit den einstigen Qualitäten des Originals kombiniert. So schickt sich die Mod an, die Farben und das Licht von der ursprünglichen Version wiederherzustellen und das stößt offenbar bei sehr vielen Spieler*innen auf Anklang: Bereits über 26.000-mal wurde die Anwendung heruntergeladen.

Auch Philipp Weber, Narrative Director bei The Witcher 4, frönt dem Rollenspiel aus vergangenen Tagen und hat nur lobende Worte für Oblivion und die erwähnte Mod übrig: „Ich liebe das Oblivion Remaster bislang wirklich! Die Nostalgie trifft mich hart. Und wie von den Gaming-Göttern vorgeschrieben, musste ich es natürlich modden, um den leuchtenden Look voller intensiver Grüntöne zu bekommen, den ich vermisst hatte.“

Lesetipp: Elder Scrolls 6-Fans schöpfen wieder Hoffnung

Mit zwei Fotos zeigt er den Vergleich zwischen der Version mit und der ohne Mod und der Unterschied ist durchaus beeindruckend: Das Gras ist mit der kostenlosen Anwendung, die ihr wenig überraschend auf Nexusmods findet, einfach deutlich grüner als in Bethesdas Neuauflage. Dort sieht der Rasen mitunter ein wenig sonnenverbrannt aus oder müsste vielleicht dringend mal mit einem Vertikutierer von Moos befreit werden.

Offiziell besitzt das Remaster von Oblivion zwar keinen Mod-Support, wir verraten euch an anderer Stelle aber, wie ihr das Spiel trotzdem mit ein paar Handgriffen anpassen könnt. Und Bethesda hat sicher nichts dagegen, wo sie engagierte Fans sogar soweit unterstützen, dass sie den Moddern von Skyblivion nun kürzlich ein ganz besonderes Geschenk gemacht haben.

Quelle: Twitter /@PhiWeber, Logriff auf Nexusmods