Oblivion: Bei dieser Frage verwirrt Bethesda Fans gerade komplett – „was ist das für eine verdammt seltsame Antwort“

Das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion kam im Frühjahr nicht nur aus dem Nichts, sondern war auch ziemlich erfolgreich, versammelte alte Fans und Neueinsteiger*innen – zunächst nur digital.

Nun steht die physische Version vor der Tür, sodass ihr euch den Rollenspiel-Klassiker mit aufgehübschter Grafik bald auch ins Regal stellen könnt. Wahlweise auf der PlayStation oder der Xbox, dazu gibt es ein paar nette, digitale Goodies. Doch wenn es darum geht, was genau auf der Disc enthalten ist, bleiben Fans derzeit ratlos.

Oblivion: Wie viel vom Spiel ist auf der physischen Disc?

Bereits am 13. Oktober soll die physische Version von Oblivion erscheinen, ihr müsst euch also nur noch eine knappe Woche gedulden. So kurz vor Release sollte man meinen, dass alle Fragen geklärt sind und Fans wissen, was sie erwartet, oder? Nope, tatsächlich ist ein Rätsel noch ungelöst und ausgerechnet das ist bei dem Kauf einer physischen Version nicht unwichtig.

Konkret geht es darum, wie viel vom Spiel auf der Disc ist: Braucht es einen gigantischen Download oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur bezüglich eurer Internetverbindung wichtig, sondern auch relevant, falls irgendwann die Server abgeschaltet werden sollten, wodurch sich die schicke Scheibe in nutzlosen Müll verwandelt. Doch so richtig will Bethesda keine Antwort liefern.

Auf Twitter heißt es: „Die physische Deluxe Edition beinhaltet das Basisspiel als Disc-Format für Xbox oder PlayStation, mit einem Code, der Zugriff auf den digitalen Story-Inhalt und den digitalen Deluxe-Inhalt gewährt.“ Fans reicht diese schwammige Beschreibung nicht: „Was ist das für eine verdammt seltsame Antwort“, will etwa Nutzer*in AlexCorgi1 wissen. Denn unklar bleibt, ob ein Download für das Hauptspiel nötig ist.

Weiteres Brennholz für diese Überlegung serviert vor allem der Umstand, dass auf der Verpackung des Spiels der Schriftzug „Internet benötigt“ prangt – und das sicherlich nicht ohne Grund. Da Bethesda sich mit einer eindeutigen Antwort zurückhält, müssen physische Sammler*innen dann wohl Erfahrungsberichte aus erster Hand abwarten. In der Zwischenzeit lohnt sich ein Blick auf unseren Test zum Remaster von Oblivion, der klärt, ob das Rollenspiel auch heute noch abliefert.

