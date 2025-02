The Elder Scrolls 6: Fan ersteigert Rolle für stattliches Sümmchen

Lange Zeit war nichts zu hören von The Elder Scrolls 6, doch in den vergangenen Wochen tauchten hier und da mal ein paar Gerüchte auf. Eine hoch offizielle Ankündigung jedoch war die Auktion, die Entwicklerstudio Bethesda letzte Woche ausgerufen hatte.

Fans konnten nämlich ihr Gebot abgeben, um die einmalige Chance zu bekommen, einen eigenen Charakter im Skyrim-Nachfolger zu verewigen. Der Erlös würde der Charity-Organisation Make-A-Wish zugute kommen. Eine Menge passionierter Fans hatten teilgenommen, teils mit hehrer Queste – aber wer hat das Rennen nun gemacht, da die stille Auktion beendet ist?

NPC in The Elder Scrolls 6: Verstorbener Fan oder Reanu Keeves? Wer ist der geheime Sieger?

Die inoffizielle Elder Scrolls-Fanpage (UESP) hatte seine Finger tief im Spiel; „eine ganze Zeit waren wir hier im Rennen um den Gewinn“, twitterte der Kanal der Fan-Seite. Zusammen trieben sie mit The Imperial Library (einem weiteren inoffiziellen Portal, das die im Spiel auffindbaren Bücher der Spielereihe online zur Verfügung stellt) und „einer großen Gruppe von Elder Scrolls-Creators“ den Preis in die Höhe – gewonnen hat aber niemand von ihnen.

Die Auktion ist beendet ist schloss beim stolzen Preis von 85.450 Dollar (circa 81.620 Euro). The Spiffing Brit ist es nicht geworden, wie sie auf ihrem Twitter-Kanal mitteilten – zusammen mit der Community und Crowdfunding wollten sie den Charakter Reanu Keeves in das Spiel bringen. „Aber nichts für Ungut“, schreibt The Spiffing Brit. „Eine großartige Wohltätigkeitsorganisation ist um 85.000 Dollar reicher und wir haben den Preis ordentlich nach oben gedrückt.“

Weniger albern war das Zeil vom UESP, die ihren NPC einem kürzlich verstorbenen Fan namens Loranna widmen wollten. „Wir sind immer noch sehr gewillt, das irgendwie passieren zu lassen und loten die Optionen dafür aus.“ Auch starteten sie einen Aufruf an die Person, die die Auktion gewonnen hat. „Melde dich bitte bei uns, wir wüssten gerne, was du planst.“

Wer denn jetzt nun der mysteriöse Gewinner oder die geheimnisvolle Gewinnerin ist, konnte noch nicht herausgefunden werden. Und vielleicht werden wir es auch nie erfahren und irgendwann in ferner Zukunft, wenn The Elder Scrolls 6 vielleicht erscheint, huscht einem Fan beim Spielen ein Grinsen über das Gesicht, wenn er oder sie den selbst erdachten NPC im Spiel sieht. Wo das RPG von Bethesda seinen Schauplatz haben könnte, wurde eventuell hier schon verraten.

Quellen: Twitter / @UESP_net, @TheSpiffingBrit