The Elder Scrolls 6: Fans schöpfen wieder Hoffnung – das ist der Grund

Skyrim ist nach wie vor eines der beliebtesten Rollenspiele überhaupt. Nun zeigt sich mit dem Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion, dass auch dieser Teil der Reihe nichts von seinem Charme verloren hat und sich einer alteingesessenen wie auch neuen Fan-Schar erfreut. Diese schöpft jetzt neue Hoffnung für The Elder Scrolls 6.

Nachdem der Titel vor einer gefühlten Ewigkeit angekündigt wurde und Entwickler Bethesda mit dem eingeschobenen Science-Fiction-RPG Starfield die Spielerschaft nur bedingt abholen konnte, rutschte diese schon unruhig auf ihren Gaming-Sessel umher. Das Oblivion-Remaster lässt sie jedoch ihren Optimismus wiederfinden.

Lernt The Elder Scrolls 6 vom Oblivion-Remaster?

Gab es deshalb so lange nichts Neues von The Elder Scrolls 6 zu hören, weil Bethesda den Fokus nicht auf dieses Spiel lenken wollte, während sich das Oblivion-Remaster bei ihren Partner*innen von Virtuos in Entwicklung befand? Ein kluger Schachzug war es allemal, das aufgehübschte RPG von 2006 – über dessen Neuauflage es stets nur Gerüchte gab – in einem großen Showcase zu präsentieren und dann auch gleich auf den Markt zu werfen. Das dürfte erst einmal genug Futter für The Elder Scrolls-Fans sein.

Diese zeigen sich im Subreddit zu The Elder Scrolls 6 auch schon begeistert vom Vor-Vorgänger des kommenden Ablegers, welcher seit Dienstag über ihre Bildschirme und Monitore flackert. Während die einen die Kombination aus dem 19 Jahre alten RPG-Charme mit Unreal Engine 5-Grafik feiern, tauchen andere erstmals in die Welt von Cyrodiil ein.

„Es mag dafür geschaffen sein, viele der Old-School-RPG-Elemente zurückzubringen“, sagt Quenzayne. Weiter heißt es von ihm oder ihr: „Da wir es noch nie zuvor gespielt haben, meint mein Sohn, es sei ein bisschen, als hätten wir The Elder Scrolls 6 früher bekommen. Ein schöner Weg, es so zu betrachten.“

Der Thread-Ersteller oder die Thread-Erstellerin sieht in dem Remaster eine entscheidende Wegweisung für den sechsten Hauptteil des RPG-Epos: „Die vorgenommenen Änderungen und die Richtung des Spiels lassen mich glauben, dass vieles von dem, was sich die Fans für The Elder Scrolls 6 wünschen, tatsächlich eintreten wird, ganz zu schweigen von der Grafik.“ MAJ_Starman meint dazu: „Bethesda wird die Reaktionen zu Oblivion jetzt genau beobachten. Änderungen, die gut angenommen werden, sollten es dann auch in das nächste Spiel schaffen.“

Das Oblivion-Remaster als Testlauf für The Elder Scrolls 6 also? Eine interessante Betrachtungsweise. Viel Lob gab es auf jeden Fall schon für kleine Unvollkommenheiten, wie diesen Fehler in der Synchro, der einfach in die Neuauflage übernommen wurde. Der Anspruch an ein völlig neues Spiel, dann wahrscheinlich mehr als 20 Jahre nach dem ursprünglichen Oblivion, dürfte aber ein anderer sein.

