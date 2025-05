The Elder Scrolls 6: Angeblicher Schauplatz in Oblivion entdeckt

Noch steht in den Sternen, wann The Elder Scrolls 6 erscheint – vor 2027 solltet ihr vermutlich nicht mit dem nächsten Ableger in Bethesdas Rollenspiel-Reihe rechnen.

Dafür veröffentlichte das Entwicklerstudio erst vor Kurzem Oblivion-Remastered und holte damit den vierten Teil aus der Mottenkiste. Elder Scrolls-Fans sind natürlich längst zurück nach Cyrodiil gereist und erkunden jede noch so gut versteckte Ecke des Fantasy-Reiches. Und ein*e Spieler*in hat nun sogar den möglichen Schauplatz vom nächsten Ableger gefunden.

The Elder Scrolls 6: Hammerfall lässt sich schon in Oblivion besuchen

Reddit-Nutzer*in GnoblinXD teilte bereits vor einigen Tagen sein oder ihr wahnwitziges Abenteuer in der Welt von Oblivion: Auf dem Weg entlang des Strid-Flusses von Skingrad aus fand er oder sie heraus, dass man in der Nähe von Kvatch tatsächlich in die Region Valenwald gelangt. Dort finden sich natürlich keine detaillierten Landschaften, aber herumlaufen lässt sich durchaus – und das bringt uns auch zu The Elder Scrolls 6.

So sieht Hammerfall in Oblivion aus:

In einem weiteren Post schildert er oder sie nämlich die weitere Reise sowie die schlussendliche Ankunft in Hammerfall. Die Region wird dank zahlreichen Gerüchten und Leaks bereits heiß als möglicher Schauplatz für The Elder Scrolls 6 gehandelt. Im verlinkten Thread könnt ihr die Region schon einmal in ein paar Bildern bewundern: Verschneite Berge, dünn besiedelte Wälder und das melancholisch-orange Licht der Sonne zeigen, was euch im nächsten Rollenspiel-Ableger erwarten könnte.

GnoblinXD verrät, dass er oder sie es ganz ohne Mods, Glitches oder andere Tricks nach Hammerfall geschafft hat und auch die Karte gibt ihm oder ihr Recht: Die Spielfigur hat eindeutig die Ländergrenzen von Oblivion hinter sich gelassen und wandelt nun durch die mögliche Region von The Elder Scrolls 6. Dort sind die hier natürlich leeren Landschaften aber hoffentlich mit Charakteren, Monstern und Quests gefüllt.

Oblivion läuft übrigens auf dem Steam Deck:

Wenn ihr selbst schon mal in Hammerfall vorbeischauen wollt, befolgt am besten einfach die oben verlinkte Anleitung. Dafür benötigt ihr natürlich das Oblivion-Remastered, dessen Qualitäten wir in einem kleinen Test noch einmal an anderer Stelle beleuchten. Xbox Game Pass-Nutzer*innen können ohne Zusatzkosten reinspielen und mit Bethesda unter Microsofts Haube stehen die Chancen gut, dass auch The Elder Scrolls 6 bei seinem Erscheinen irgendwann im Abo landet.

