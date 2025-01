The Elder Scrolls: Das neue Rollenspiel wird kein Remake – steile Insider-Spekulation

Wenn es auf dieser Plattform um den Bethesda-Kosmos geht, lest ihr eigentlich über aktuelle Fan-Mods zu Fallout 4, absurde Bug-Storys der Reddit-Community oder Fallout-Übervater Timothy Cain. Heute geht’s um eine andere, große Bethesda-Marke: The Elder Scrolls. Genauer: The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Denn wie der in Fan-Kreisen nicht unbekannte Insider Jez Corden orakelt, soll sich bei Todd Howard und Konsorten gerade ein neu interpretiertes Oblivion in der Mache befinden. Sofern sich die Behauptungen des Branchen-Insiders als richtig herausstellen, könnte bei diesem neu aufgelegten vierten Elder Scrolls etwa mehr als nur ein grafisch aufpoliertes Remaster herausspringen, oder?

Was sagt Jez Corden zum Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion?

Anfang 2025 schon winkt Ubisoft mit der Open World von Assassin’s Creed Shadows und im selben Jahr dürfte Rockstar mit einem GTA 6 alles wegbürsten – nicht ausschließlich den Bereich „Offene Spielwelt“. Aber mal Hand aufs Herz und die Nostalgie-Brille aufgesetzt: Nicht nur, dass Oblivion seinerzeit in unserem Test hier auf 4P eine fürstliche 9.0er-Wertung eingefahren hat, mit dem Dreiklang „episch, prächtig, unwiderstehlich“ behangen wurde. Auch heute verbindet die Redaktion warme (bis Drachenfeuer-heiße) Gefühle mit Oblivion.

Dann wiederum hat sich seit dem Release im Jahre 2006 natürlich einiges getan. Vor allem grafisch lockt die damalige Version der Creation Engine heutzutage keine Spieler*innen mehr hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervor. Und da kommt endlich unser Mann Jez Corden ins Spiel.

Kollege Corden ist nicht nur leitender Redakteur bei Windows Central, sondern hat am 26. Dezember auch auf einen Tweet von Crusader3456 reagiert. Hinter Crusader3456 verbirgt sich ein Mitwirkender hinter dem namhaften TXR Podcast, der sich thematisch vor allem auf Xbox & Co. eingeschossen hat. Im genannte Twitter-Posting wurde nun die Frage aufgeworfen, was wir uns von einer Xbox Developer Direct im Januar erhoffen dürfen. Neben solcher Hochkaräter wie Doom: The Dark Ages oder The Outer Worlds 2, schob Jez Corden ein kurz angebundenes „Oblivion Remaster“ als Kandidat hinterher.

Bekommt Oblivion ein Remake, ein Remaster – oder gar nichts?

Auf die Frage eines anderen Twitter-Nutzers, ob diese Wortmeldung eine „Meinung ist, oder tatsächlich etwas meint, wovon du gehört hast?“, twittert Corden wieder kurz und knapp: „Meinung“. Im weiteren Gesprächsverlauf wird der Mann doch noch ein wenig konkreter mit seiner fachkundigen Mutmaßung und schreibt: „Ich erwarte nicht mehr als ein kleines Remaster, aber wer weiß …“. Abseits von Jez Cordens Verlautbarung ist Fakt: Bereits im Januar 2023 und 2024 fand die Xbox Developer Direct statt. Es ist zu erwarten, dass bei derselben Veranstaltung im Januar 2025 eher diesjährig anstehende Xbox-Titel wie das neue Fable auftauchen.

Zudem befinden sich – Jez Cordens Expertise in allen Ehren – auch noch sowas wie ein The Elder Scrolls 6 in der Mache, von einem etwaigen Fallout 5 ganz zu schweigen. Ob die Ressourcen bei Phil Spencer ausreichen, um parallel an einem Remaster oder sogar Remake zu Oblivion zu schrauben, bleibt für den Moment Spekulation. Aber egal, ob im Nichts verpuffende Meinung, oder doch kurz bevorstehende Neuauflage: Wir hätten Bock und sogar mehr Böcke, nochmal in die Provinz Cyrodiil abzutauchen. Apropos Rollenspiel-Epen: Wer schon heute als Heldin Ciri aus The Witcher 4 spielen möchte, sollte unbedingt auf Nexus Mods vorbeischnuppern.

Quellen: Twitter / @Crusader3456, @JezCorden, @NfinityBL, Instagram / @nascecrescerespawna.it