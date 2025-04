Oblivion Remastered: Plötzlicher Release hat auch eine Schattenseite

Vollkommen unerwartet kann heutzutage wohl kein Spiel mehr erscheinen, da Leaks in Zeiten der rasanten Informationsverbreitung übers Internet nicht mehr zu vermeiden sind. So auch im Fall von Oblivion Remastered, das zwar einen echten Shadow-Drop vollzogen hat, welcher sich allerdings zuvor über Geflüster ankündigte.

Nicht früh genug allerdings, um Indie-Publisher auf die gigantische Konkurrenz vorzubereiten. Zu dieser Situation hat sich nun ein Betroffener geäußert und damit auf die für kleinere Spiele ungünstigen Umstände aufmerksam gemacht.

Oblivion Remastered nimmt Indie-Welt ohne Vorwarnung das Rampenlicht

Jónas Antonsson, CEO von Raw Fury, beschreibt in einem kürzlich von ihm veröffentlichten Twitter-Post seine Gefühle zum Release von Oblivion Remastered. Mit den ersten Worten drückt er seine Verbundenheit zu der originalen Auflage aus dem Jahr 2006 aus und wie sehr er sich darüber freut, dass der Titel wieder neu auferleben darf. Allerdings sieht er aus der Indie-Perspektive Probleme mit dem vorgenommenen Shadow-Drop: Er stellt alles andere in seinem zeitlichen Umkreis in den Schatten.

Damit auch Raw Furys am selben Tag veröffentlichtes Horrorspiel Post Trauma. Das Team habe laut Antonsson nicht das Privileg, ihre Spiele ungeachtet anderer Releases rauszuhauen, weshalb ein Startdatum gut überlegt sein muss. Im Vordergrund steht dabei die Chance, von möglichst vielen Spieler*innen wahrgenommen zu werden. Deutlich schwieriger zu erreichen ist dieses Ziel, wenn Presse und Gaming-Foren wie aktuell mit Oblivion-Content überquellen.

Horrorspiel Post Trauma wird in den Hintergrund gedrängt

„Liebe es, dass das Spiel gedroppt ist, aber spüre den Schmerz für unser Team und vor allem den Entwickler, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten – der sein Herz und seine Seele in dieses Game hat fließen lassen“, beendet Antonsson sein Statement mit traurigem Blick in Richtung Post Trauma. Jenes ist übrigens für PC, PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar. Meinungen über das Horrorspiel gehen auseinander, tendieren allerdings in Richtung Zufriedenheit, wie größtenteils positive Steam-Rezensionen annehmen lassen.

Wer sich freut, hier zufällig auf ein neues Grusel-Game gestoßen zu sein, hat gleich die Möglichkeit zu einem vergünstigten Einführungspreis zuzugreifen. Noch bis zum 6. Mai ist Post Trauma zehn Prozent günstiger und damit für 13,49 Euro zu haben. Auf ein The Elder Scrolls: Oblivion Remastered dürft ihr ebenfalls zu Beginn sparen, wenn ihr euren Key über die Seite Fanatical bezieht.

