Mass Effect 4 kann warten: Dieses neue Sci-Fi-Rollenspiel kommt von echten Genre-Experten

Wann wir mit dem nächsten Mass Effect rechnen können, steht noch völlig in den Sternen. Zum Glück gibt es aber einen Hoffnungsschimmer für Rollenspiel-Fans – und dieser kommt frisch von der Future Games Show.

Owlcat Games, das Studio hinter den Pathfinder-Spielen und Warhammer 40.000: Rogue Trader sowie Dark Heresy, hat noch ein weiteres, verdammt heißes Eisen im Feuer. The Expanse: Osiris Reborn könnte genau die Lücke füllen, die Mass Effect vor vielen Jahren hinterlassen hat: Action, Entscheidungen, Begleiter und ein faszinierendes Universum voller Geheimnisse.

Mit The Expanse wagt Owlcat einen großen Sprung

The Expanse ist kein neues Franchise, ganz im Gegenteil: Sci-Fi-Fans kennen wahrscheinlich bereits die Bücher oder zumindest die, zumindest bis jetzt, noch unvollendete Sci-Fi-Serie. Nachdem sich in der Vergangenheit bereits Telltale Games an der IP versucht hat, darf sich jetzt Owlcat Games austoben – und denkt größer denn je bevor für das Studio. Hatte das Team bislang vor allem isometrische, rundenbasierte Rollenspiele veröffentlicht, ist The Expanse der Sprung ins „Big Business“.

Denn The Expanse: Osiris Reborn setzt auf Unreal Engine 5, bietet eine schicke 3D-Grafik, große Welten und viel Action. Es ist im Grunde wie damals bei Bioware, als das Studio spätestens mit Mass Effect seine Wurzeln etwas weiter ausgebreitet hat – doch keine Sorge. Laut den zuständigen Entwickler*innen soll trotzdem all das bieten, was wir von Pathfinder beziehungsweise Rogue Trader kennen.

Das heißt: Wir schlüpfen in die Rolle eines bestimmten Charakters, lernen facettenreiche Begleiter*innen kennen, treffen gewichtige Entscheidungen und bauen unseren Charakter so, wie wir ihn uns vorstellen. Die größte Neuerung abseits der Technik betrifft das Kampfsystem. The Expanse: Osiris Reborn ist im Grunde ein Third-Person-Shooter, bei dem wir mit bis zu zwei Crew-Mitglieder unterwegs sind. Ja, das klingt schon wieder sehr nach Mass Effect und ohnehin wird der Bioware-Klassiker als Inspiration genannt.

Wann soll das erscheinen?

Wenn es euch wie dem Autor dieser News geht, dann habt ihr spätestens nach dem Trailer richtig Bock, denn große SCi-Fi-Rollenspiele werden gefühlt immer seltener. Leider müssen wir uns aber alle noch ein wenig gedulden. Einen Releasetermin für The Expanse: Osiris Reborn gibt es derzeit nicht – vor Ende 2026 sollte eher nicht gerechnet werden.

Immerhin: die Plattformen stehen schon fest. The Expanse: Osiris Reborn erscheint sowohl für den PC, als auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ganz ähnlich wie das ebenfalls von Owlcat Games kürzlich angekündigte Warhammer 40.000: Dark Heresy. Und nun entschuldigt uns, wir müssen da mal jetzt eine Serie nachholen …

