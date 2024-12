The Game Awards 2024: Alle Neuheiten und Trailer in der Übersicht – von The Witcher 4 bis Naughty Dog

Zum zehnten Jubiläum lieferte Geoff Keighley eine prallgefüllte Show ab: Bei den The Game Awards 2024 wurden nicht nur Preise verliehen, sondern es kam auch zu einigen echt großen Ankündigungen.

So viele, dass sie sich weder an zwei, noch an vier, sondern erst an über sechs Händen abzählen lassen. Manche davon waren schon im Vorfeld bekannt, andere wiederum waren richtige Überraschungen. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen jetzt zusammen.

The Game Awards 2024: Das Highlight des Abends war Naughty Dog

Das Studio, was uns Titel wie Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted und The Last of Us beschert hat, durfte endlich mit einer neuen Franchise ins Rampenlicht rücken. Die Rede ist von Naughty Dog, die Intergalactic: The Heretic Prophet angekündigt haben.

Erneut aus der Feder von Neil Druckmann werkelt eines der erfolgreichsten Sony-Studios an einem Sci-Fi-Spiel. Das wurde bereits in der Gerüchteküche oft gemunkelt, aber nun offiziell bestätigt. Der Look? Retro-Futuristisch. Wir sehen ein Raumschiff, übrigens von Porsche entworfen, und den Weltraum – tausend Jahre in der Zukunft.

Lese-Tipp: Hier erfahrt ihr noch mehr Infos zu Intergalactic.

Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle von Jordan A. Mun, einer Kopfgeldjägerin und landen auf dem Planeten Sempiria. Dort erwartet uns eine unbekannte Gefahr, die uns daran hindern soll, zu entkommen. Mehr Details gibt es nicht.

In Entwicklung befindet sich Intergalactic: The Heretic Prophet für die PlayStation 5. Einen Releasetermin gibt es allerdings nicht. Rechnet mal lieber nicht damit, dass wir vor 2026 noch mehr zu Gesicht bekommen.

Weitere Highlights der Game Awards

Okami Sequel

Hand aufs Herz: Wer hätte jemals gedacht, die Worte Okami und Fortsetzung in einer News zu lesen? Wir zumindest nicht, denn so schön und gut das einstige Capcom-Abenteuer auch war. Es war leider kein Spiel für die Massen.

Umso schöner, dass es jetzt viele Jahre später doch zu einem Sequel reicht. Capcom gab offiziell bekannt, dass an einem zweiten Okami-Spiel gearbeitet wird. Mehr noch: Erneut fungiert als Game Director Hideki Kamiya und das neugegründete Studio Clovers. Bedauerlicherweise steht alles noch ganz am Anfang, weshalb es keine weiteren Details gibt.

Elden Ring: Nightreign

Das nächste Spiel von FromSoftware ist erneut Elden Ring, aber nicht ganz so klassisch. Das Studio wagt sich an eine leicht Monster Hunter-ähnliche Erfahrung mit Fokus auf Multiplayer-Koop und sogar Battle Royale-Elementen.

Bereits 2025 soll der ungewöhnliche Titel erscheinen und noch viel stärker auf die knackigen Kämpfe setzen. Im Trailer sind bereits einige Bossmonster zu sehen, die ihr definitiv nicht alleine angeht. Mehr Details sollen in naher Zukunft folgen.

Lese-Tipp: Hier gibt es noch ein paar mehr Infos zu Elden Ring: Nightreign.

The Witcher 4

Zuletzt ist CD Projekt Red noch mit unterschiedlichen Äußerungen aufgefallen, jetzt hat das polnische Team kurzerhand das Marketing für The Witcher 4 eingeläutet. Im Rahmen der Game Awards gab es einen ersten Cinematic-Trailer, der optisch wie zu erwarten beeindruckend und sehr atmosphärisch ausfällt.

Protagonistin ist natürlich nicht Geralt, sondern seine Ziehtochter Ciri. Die mittlerweile ausgebildete Hexerin kann nicht nur auf die üblichen Vorteile der Monsterjäger-Gruppierung zurückgreifen, sondern beherrscht bekanntlich auch noch eigene magische Kräfte.

Lese-Tipp: Noch mehr Infos zu The Witcher 4 gibt es in einem separaten Artikel.

Split Fiction

Es war schon zu erwarten gewesen, aber wurde nun von Josef Fares bestätigt: Der geistige Nachfolger zu It Takes Two heißt Split Fiction und ist noch abgedrehter.

Jedes Level, so verspricht Fares, wird eine eigene, teilweise vollkommen wilde Spielmechanik umfassen. So hüpfen wir etwa als Schweine und werden später auch zu einer Wurst verarbeitet. An anderer Stelle reisen wir mit einem Wikinger-Schiff einen Fluss herunter und vieles mehr. Natürlich immer zu zweit, denn auch Split Fiction ist ein reines Koop-Spiel.

Lese-Tipp: Hier findet ihr alle bekannten Infos zu Split Fiction.

Das Beste? Auf den Release müssen wir nicht lange warten. Am 6. März 2025 wird Split Fiction für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Onimusha: Way of the Sword

Capcom hatte für die Game Awards noch eine weitere Überraschung parat, deren Release aber ebenso noch einige Zeit auf sich warten lässt. Das japanische Studio kündigte Onimusha: Way of the Sword für 2026 an.

Aufgrund des noch fernen Releasetermins hält sich Capcom mit Details zurück. Nur so viel ist sicher: Das Szenario ist im Kioto der Edo-Zeit angesiedelt und setzt auf intensive Schwertkämpfe. Wir zeigen uns vorsichtig interessiert.

Civilization 7

Zum heiß erwarteten Rundenstrategiespiel, welches am 11. Februar 2025 erscheint, wurde das musikalische Main Theme enthüllt. Erneut komponiert von Christopher Tin, der auch bereits für Civilization 4 und Civilization 6 entsprechende Stücke geschrieben haben. Und Civilization 7? Das klingt so:

The Outer Worlds 2

2025 könnte für Obsidian ein verdammt großes Jahr werden: Im Februar erscheint mit Avowed das neue Fantasy-Rollenspiel des Studios. Später im Jahr geht es dann zurück in den Weltraum, und zwar dank The Outer Worlds 2. Die Fortsetzung des RPGs von 2019 soll klassisch ausfallen: Größer und besser. Genauer gesagt doppelt so groß.

Kurioserweise könnte das US-Studio damit gleich zweimal die Wartezeit auf neue Bethesda-Projekte ein wenig verkürzen: Avowed greift auf der einen Seite die The Elder Scrolls-Fans ein wenig ab, während The Outer Worlds 2 das Fallout-Interesse für sich nutzt. Und für das Sequel haben sich die Entwickler*innen ordentlich was vorgenommen: Mehr Action, mehr Waffen, mehr Welten und naja… einfach alles mehr, aber weiterhin garniert mit Humor.

Neues Spiel von genDESIGN

Seit Jahren ist es um genDESIGN und Fumito Ueda, den Entwickler*innen von Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, ruhig geworden. Außer, dass das Studio mit Epic Games zusammenarbeitet, war bekannt.

Nun wissen wir etwas mehr, wenn auch immer noch nicht viel: Es geht um Sci-Fi, um Mechs und offenbar eine Mechanik, die an Shadow of the Colossus direkt erinnert. Was sich dahinter aber verbirgt? Naja, das könnt ihr anhand des Trailers selbst versuchen, zu erraten.

Einen Namen gibt derzeit nicht. Die Plattformen stehen aber fest, auf denen das Spiel erscheint: PC, PS5 und Xbox Series X|S. Wir sind angesichts früherer Werke sehr gespannt gespannt.

Virtua Fighter & Project Century

Stück für Stück entwickelte sich Ryu Ga Gotoku zu einem der zuverlässigsten Studios von Sega. Nun darf das Team nicht nur die eigene Yakuza-Reihe fortsetzen, sondern noch an zwei weiteren Projekten arbeiten.

Da wäre zum einen ein neues Virtua Fighter. Die Prügelspielreihe bekommt also fast zwanzig Jahre nach dem letzten Serienteil endlich wieder etwas Neues geliefert.

Zusätzlich werkelt RRG an Project Century, welches uns in das Japan von 1915 entführt. Dort kämpfen wir auf offener Straße, in Echtzeit wohlgemerkt. Das rundenbasierte Kampfsystem der großen Like a Dagon-Spiele kommt nicht zum Einsatz.

Turok Origins

1997 durften wir erstmals in Turok auf Dino-Jagd gehen. 27 Jahre später kehrt das Franchise zurück: Saber Interactive kündigte Turok Origins an und bringt große Veränderungen an den Start.

Das neue Spiel ist zum einen ein Third-Person-Shooter, zum anderen gibt es einen Koop-Modus für die Hauptkampagne. Mit bis zu zwei weiteren Spieler*innen können wir losziehen, um die Urzeit-Echsen mit Waffen und mächtigen Fähigkeiten zu zerlegen.

Ein Releasetermin wurde allerdings nicht verraten. In Enwicklung befindet sich Turok Origins für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Den of Wolves

Wo Payday 3 gnadenlos scheiterte, will Den of Wolves überzeugen: Beim satten, effektvollen und adrenalinsteigernden Gameplay. Und zumindest das Studio und dessen Gründer sprechen dafür, dass das klappt. Denn hinter dem Titel stecken 10 Chambers, bekannt für GTFO, und Creative Director Ulf Andersson, der die ersten beiden Payday-Spiele zu verantworten hatte.

In Den of Wolves überfallen wir allerdings keine normalen Banken. Zumindest keine, die wir heutzutage kennen. Stattdessen spielt der Shooter in der Zukunft und wir haben Zugriff auf technologisch fortschrittliche Gadgets und neuronale Hacks. Leider aber auch unsere Feinde.

Crimson Desert

Schon seit Jahren meldet sich Crimson Desert, das neue Rollenspiel von Pearl Abyss, in Bild- und Videoform zu Worte. Einen Releasetermin gibt es aber immer noch nicht. Auch nach den Game Awards ist das der Fall. Der Zeitraum wird aber immer stärker eingegrenzt.

Nachdem es bislang hieß, dass es 2025 soweit ist, heißt es nun: Ende 2025 soll Crimson Desert für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Bis dahin können wir uns ja noch ein paar Mal den frisch veröffentlichen Trailer zu Gemüte führen.

Sonic Racing CrossWorlds

In wenigen Tagen startet der dritte Sonic-Film in die Kinos und Sega nutzt die Aufmerksamkeit aus – wobei der Teaser-Trailer zu Sonic Racing CrossWorlds schon arg dürftig ausfällt. Im Grunde sehen wir lediglich Shadow und seinen schwarzen Flitzer, der gerade durch ein sich öffendes Portal rauscht.

Mehr Infos? Gameplay? Absolute Fehlanzeige. Allerdings soll das nächste Sonic-Rennspiel bereits „bald“ erscheinen. Angekündigt ist es für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Nur wann dieses bald ist? Tja, da sind wir aktuell überfragt.

Alle weitere Ankündigungen

Neben den vielen großen Namen konnten sich aber auch ein paar weitere Titel ins Rampenlicht rücken. Hier einmal die mehr oder weniger kompakte Zusammenfassung:

The Last of Us Part 2 Remastered: Der zweite Teil, der bereits Anfang 2024 für PS5 neuaufgelegt wurde, erscheint nun am 3. April 2025 für den PC.

Der zweite Teil, der bereits Anfang 2024 für PS5 neuaufgelegt wurde, erscheint nun am für den PC. Dispatch : Als gefallener Superheld müssen wir nun vom Büro aus Ex-Superbösewichte anleiten. Wir legen Strategien für Einsätze fest, kümmern uns um die Attribute unserer unfreiwilligen Schützlinge und treffen in Dialogen Entscheidungen wie in Life is Strange oder Telltale-Spielen. Vertont werden die Charaktere unter anderem von Laura Bailey, Aaron Paul, Alanah Pearce oder Matthew Mercer. Der Release ist für 2025 geplant. Hier geht’s zum Trailer auf YouTube.

: Als gefallener Superheld müssen wir nun vom Büro aus Ex-Superbösewichte anleiten. Wir legen Strategien für Einsätze fest, kümmern uns um die Attribute unserer unfreiwilligen Schützlinge und treffen in Dialogen Entscheidungen wie in Life is Strange oder Telltale-Spielen. Vertont werden die Charaktere unter anderem von Laura Bailey, Aaron Paul, Alanah Pearce oder Matthew Mercer. Der Release ist für 2025 geplant. Hier geht’s zum Trailer auf YouTube. The First Berserker – Khazan : Das Action-Adventure hat endlich einen Releasetermin und es dauert nicht mehr lang. Am 27. März 2025 geht es auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X|S los.

: Das Action-Adventure hat endlich einen Releasetermin und es dauert nicht mehr lang. Am geht es auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X|S los. Arad – Dungeon & Fighter : Nicht nur mit dem Berserker, sondern auch noch mit einem weiterem Spiel erweitert Nexon das DNF-Franchise. Sieht im Trailer aus wie das nächste Spiel im Stile von Geshin Impact & Co.

: Nicht nur mit dem Berserker, sondern auch noch mit einem weiterem Spiel erweitert Nexon das DNF-Franchise. Sieht im Trailer aus wie das nächste Spiel im Stile von Geshin Impact & Co. Game of Thrones Kingsroad : Ein großes Abenteuer in Westeros für die kleinen Plattformen. Entwickelt von Netmarble für Android und iOS kann 2025 erneut der Winter kommen. Hier geht’s zum Trailer auf YouTube.

: Ein großes Abenteuer in Westeros für die kleinen Plattformen. Entwickelt von Netmarble für Android und iOS kann erneut der Winter kommen. Hier geht’s zum Trailer auf YouTube. Dying Light – The Beast : Das Spin-Off vom Zombie-Geschnetzel erscheint im Sommer 2025 . Ein neuer Trailer gewährt einen frischen Einblick und zeigt, was mit unserem Protagonisten aus dem ersten Teil eigentlich passiert ist.

: Das Spin-Off vom Zombie-Geschnetzel erscheint im . Ein neuer Trailer gewährt einen frischen Einblick und zeigt, was mit unserem Protagonisten aus dem ersten Teil eigentlich passiert ist. Helldivers 2 : Lange waren sie angeteasert, nun sind sie da. Die neue Feindfraktion der Illuminierten, die euch ab sofort einheizt. Zum Glück gibt es neue Waffen und auch erstmals einen Kampf-Jeep, den ihr zusammen fahren könnt. Das große Update ist bereits heute erschienen.

: Lange waren sie angeteasert, nun sind sie da. Die neue Feindfraktion der Illuminierten, die euch ab sofort einheizt. Zum Glück gibt es neue Waffen und auch erstmals einen Kampf-Jeep, den ihr zusammen fahren könnt. Das große Update ist bereits heute erschienen. Ninja Gaiden Ragebound : Die Macher von Blasphemous bringen die Ninja Gaiden-Reihe zurück – als 2D-Pixel-Game mit offenbar hohem Skill-Level und Erinnerungen an die NES-Anfänge. Erscheint im Sommer 2025, den Trailer gibt es schon jetzt.

: Die Macher von Blasphemous bringen die Ninja Gaiden-Reihe zurück – als 2D-Pixel-Game mit offenbar hohem Skill-Level und Erinnerungen an die NES-Anfänge. Erscheint im Sommer 2025, den Trailer gibt es schon jetzt. Double Dragon Revive : Das von Arc System Works entwickelte Beat’em’Up zeigt sich in einem frischen Trailer, der wie zu erwarten nicht mit Effekten geizt. Erscheint am 23. Oktober 2025 für PC und Konsolen.

: Das von Arc System Works entwickelte Beat’em’Up zeigt sich in einem frischen Trailer, der wie zu erwarten nicht mit Effekten geizt. Erscheint am 23. Oktober 2025 für PC und Konsolen. One Move Away: Ein Cozy Game, bei dem es darum geht, umzuziehen. Ihr müsst selbst packen, das Auto vollstopfen und so weiter. Erscheint voraussichtlich 2025.

Ein Cozy Game, bei dem es darum geht, umzuziehen. Ihr müsst selbst packen, das Auto vollstopfen und so weiter. Erscheint voraussichtlich 2025. Slay the Spire 2 : Der Nachfolger zum populären Deckbuilder-Roguelite erscheint weiterhin erst 2025. Ein neuer Trailer zeigt aber bereits erste Gameplay-Einblicke.

: Der Nachfolger zum populären Deckbuilder-Roguelite erscheint weiterhin erst 2025. Ein neuer Trailer zeigt aber bereits erste Gameplay-Einblicke. Stage Fright : Ein neues Spiel der Overcooked-Macher, die euch in ein wildes Koop-Abenteuer stürzen. Beide Spieler*innen erleben dabei jeweils eine eigene Welt und müssen dennoch zusammenarbeiten, um weiterzukommen.

: Ein neues Spiel der Overcooked-Macher, die euch in ein wildes Koop-Abenteuer stürzen. Beide Spieler*innen erleben dabei jeweils eine eigene Welt und müssen dennoch zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Dave The Diver: In the Jungle wurde als nächster großer DLC angekündigt. Erscheint voraussichtlich Ende 2025.

In the Jungle wurde als nächster großer DLC angekündigt. Erscheint voraussichtlich Ende 2025. Thick as Thieves : Warren Spector, Erfinder von Deus Ex und anderen Immersive Sim-Spielen, meldet sich zurück. Fokus liegt auf Schleichen und klauen in einer großen Welt. Allerdings ist es kein Singleplayer-Abenteuer, sondern ein Multiplayer-Spiel.

: Warren Spector, Erfinder von Deus Ex und anderen Immersive Sim-Spielen, meldet sich zurück. Fokus liegt auf Schleichen und klauen in einer großen Welt. Allerdings ist es kein Singleplayer-Abenteuer, sondern ein Multiplayer-Spiel. Shadow Labyrinth : Bandai Namco holt die gelbe Kugel zurück, die alles frisst, besser bekannt als Pac-Man. Allerdings als Metroidvania. Ja, richtig gelesen und ihr müsst es selbst sehen, denn es wird überraschend düster.

: Bandai Namco holt die gelbe Kugel zurück, die alles frisst, besser bekannt als Pac-Man. Allerdings als Metroidvania. Ja, richtig gelesen und ihr müsst es selbst sehen, denn es wird überraschend düster. Steel Paws : Ein neues Mobile-Spiel aus der Feder Shenmue-Erfinders Yu Suzuki. Gameplay gab es noch nicht zu sehen, aber es entsteht in Kooperation mit Netflix.

: Ein neues Mobile-Spiel aus der Feder Shenmue-Erfinders Yu Suzuki. Gameplay gab es noch nicht zu sehen, aber es entsteht in Kooperation mit Netflix. Midnight Murder Club : Ein Multiplayer-Horror-Spiel, bei dem ihr zusammen ein Mörder-Haus erkundet und auf etliche Fallen aufpassen müsst. Erscheint im Februar 2025 im Early Access.

: Ein Multiplayer-Horror-Spiel, bei dem ihr zusammen ein Mörder-Haus erkundet und auf etliche Fallen aufpassen müsst. Erscheint im Februar 2025 im Early Access. Kyora : Die Macher von Core Keeper bleiben sich treu, wandern aber auf den Pfaden von Terraria und ein wenig Noita. Viel Gameplay gab es aber noch nicht zu sehen.

: Die Macher von Core Keeper bleiben sich treu, wandern aber auf den Pfaden von Terraria und ein wenig Noita. Viel Gameplay gab es aber noch nicht zu sehen. ReMatch: Eine der kuriosesten Überraschungen des Abends. Die Macher von Sifu machen jetzt ein Fußballspiel. Aber ihr könnt ja euch denken, dass es da die eine oder andere Besonderheit gibt. Dennoch dürfte das gewiss ein paar Fans auf dem falschen Fuß im Sommer 2025 erwischen.

Eine der kuriosesten Überraschungen des Abends. Die Macher von Sifu machen jetzt ein Fußballspiel. Aber ihr könnt ja euch denken, dass es da die eine oder andere Besonderheit gibt. Dennoch dürfte das gewiss ein paar Fans auf dem falschen Fuß im Sommer 2025 erwischen. Solasta 2 : Das klassische Rollenspiel wird fortgesetzt und sieht um einiges hübscher aus. Der Early Access erscheint im Frühjahr 2025, eine Demo kommt schon sehr bald.

: Das klassische Rollenspiel wird fortgesetzt und sieht um einiges hübscher aus. Der Early Access erscheint im Frühjahr 2025, eine Demo kommt schon sehr bald. Final Fantasy 7 Rebirth: Erscheint am 23. Januar 2025 für PC mit verbesserter Grafik und technischen Upgrades.

Erscheint am 23. Januar 2025 für PC mit verbesserter Grafik und technischen Upgrades. Warframe 1999: Ein neuer Trailer verrät den Releasetermin des nächsten großen Updates. Los geht es am 13. Dezember 2024.

Ein neuer Trailer verrät den Releasetermin des nächsten großen Updates. Los geht es am 13. Dezember 2024. Hunt Showdown 1896: Der US-Rapper Post Malone ist nun Teil des Spiels. Dort betreibt er einen ungewöhnlichen wie düsteren Zirkus, den ihr als Spieler*in besuchen könnt.

Der US-Rapper Post Malone ist nun Teil des Spiels. Dort betreibt er einen ungewöhnlichen wie düsteren Zirkus, den ihr als Spieler*in besuchen könnt. Killing Floor 3: Der brutale Koop-Shooter erscheint im März 2025 und wird noch gewaltiger und actionreicher als seine Vorgänger. So zumindest das Versprechen im Trailer.

Der brutale Koop-Shooter erscheint im März 2025 und wird noch gewaltiger und actionreicher als seine Vorgänger. So zumindest das Versprechen im Trailer. Tekken 8: Als nächster Kämpfer in den Ring steigt niemand geringeres als Clive Rosfield aus Final Fantasy 16. Jup, das habt ihr richtig gelesen.

Als nächster Kämpfer in den Ring steigt niemand geringeres als Clive Rosfield aus Final Fantasy 16. Jup, das habt ihr richtig gelesen. Blackfrost – The Long Dark 2 : Viele Survival-Spiele setzen auf Multiplayer-Elemente, nicht so the Long Dark. Für den Nachfolger bleibt das auch so, obwohl es dieses Mal einen optionalen Koop-Modus gibt. Das Ziel bleibt aber bestehen: Überleben im tiefsten Winter.

: Viele Survival-Spiele setzen auf Multiplayer-Elemente, nicht so the Long Dark. Für den Nachfolger bleibt das auch so, obwohl es dieses Mal einen optionalen Koop-Modus gibt. Das Ziel bleibt aber bestehen: Überleben im tiefsten Winter. Steel Hunters : Wer sich gefragt hat, ob die World of Tanks-Macher an etwas Neuem arbeiten, bekam bei den Game Awards die Antwort. Statt Panzer, Flugzeuge oder Schiffe hauen sich nun Mechs auf die Mütze. Ein erster öffentlicher Playtest findet vom 12. bis zum 22. Dezember 2024 auf dem PC statt.

: Wer sich gefragt hat, ob die World of Tanks-Macher an etwas Neuem arbeiten, bekam bei den Game Awards die Antwort. Statt Panzer, Flugzeuge oder Schiffe hauen sich nun Mechs auf die Mütze. Ein erster öffentlicher Playtest findet vom 12. bis zum 22. Dezember 2024 auf dem PC statt. Palworld: Am 23. Dezember 2024 erscheint mit Feybreak das nächste große Update, welches frische Inhalte bringt. Unter anderem ist von einer neuen Insel und frischen Pals die Rede.

Am 23. Dezember 2024 erscheint mit Feybreak das nächste große Update, welches frische Inhalte bringt. Unter anderem ist von einer neuen Insel und frischen Pals die Rede. Screamer: In den 90er-Jahren sorgte das italienische Studio Milestone mit Screamer für Aufsehen, hierzulande erschienen die Spiele unter dem Namen Bleifuss. 2026 kehrt die Reihe unerwartet zurück, unter anderem mit einem Anime-ähnlichen Look.

Das waren jetzt echt viele Infos und viele, wirklich viele Ankündigungen. Welche davon hat euch am meisten begeistert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Alternativ findet ihr hier alle Gewinner der Game Awards 2024 in der Übersicht.

Quelle: YouTube, Pressemitteilungen