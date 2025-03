The Last of Us 3: Schöpfer der Zombie-Reihe dämpft Hoffnungen auf neuen Teil

Der Name The Last of Us wird Fans gerade wieder durch den bevorstehenden Start der zweiten Staffel der Serie ins Gedächtnis gerufen. Fans des Franchise, die ihr liebgewonnenes Duo aus Joel und Ellie bereits vor deren Verfilmung kennengelernt haben, kommt dabei auch die Videospiel-Reihe wieder in den Sinn.

Beim Blick ins virtuelle oder physische Regal hin zu dem ersten und zweiten Teil liegt die Frage nicht fern, wann eigentlich ein dritter Ableger erscheint. Dabei sollte das „wann“ eher in ein „ob“ umgewandelt werden, wie die neusten Aussagen von Creative Director Neil Druckmann nahelegen.

The Last of Us 3 muss passieren, oder?

2013 erschien das erste The Last of Us für die PlayStation 3 und wenig später in einer Remaster-Version für die damals noch junge PS4. Das Zombie-Adventure war ein echter Hit und bleibt es bis heute. Besonders die bewegende Geschichte der beiden Hauptcharaktere, einem trauernden Vater und einer verlorenen Teenagerin, liegt Fans besonders am Herzen. Ein vollständiges Remake um die zehn Jahre nach Erstveröffentlichung, das TLOU auch auf den PC spülte und noch davor sogar ein Nachfolgetitel, förderte der erzielte Erfolg zutage.

Auch außerhalb des Gaming-Kosmos hat TLOU sich mit seinen starken Hauptfiguren durchsetzen können, wie die 2023 an den Start gegangene HBO-Serie unter Beweis stellt. Die Videospiel-Vorlage zu erweitern, um Fans neues Futter an die Hand zu geben und weiteren Stoff fürs Bewegtbild zu produzieren, wirkt wie ein logischer nächster Schritt. In einem Interview mit Variety zu den kommenden Folgen von The Last of Us unterstützt der Schöpfer des Franchise Neil Druckmann diese Annahme jedoch wohl nicht.

The Last of Us 3: Ihr solltet nicht drauf wetten

„Ich denke, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wettet nicht darauf, das es mehr The Last of Us geben wird“, beantwortet er die Frage nach einem dritten Teil der Spiele seufzend und gibt zu, dass er mit dem Aufkommen dieses Themas gerechnet hat. „Es könnte sein“, fügt er hinzu, doch es scheint trotzdem klar, dass er die Erwartungen der Fans zumindest vorerst aus dem Weg räumen möchte.

In 2021 berichtete Druckmann noch, dass er bereits den Umriss einer Storyline für TLOU 3 entworfen hat. Auch später kam er auf das mögliche Projekt zu sprechen und zeigte sich offen für dessen Umsetzung, wenn das Team eine gute Story finden könne. Handfeste Aussagen darüber, dass die Konzeptionierung fortgeführt wurde, gab es nicht. Obwohl einige über die Jahre angesammelte Leaks anderes behaupten.

Trotz mittlerweile noch düster wirkenden Aussichten auf weitere Games, müsst ihr zumindest nicht ganz auf Neues zu der Zombie-Erzählung verzichten. Das Remaster von Part 2 ist kurz davor, PCs zu erreichen und die neuen Episoden der The Last of Us-Serie erwarten euch bereits im April.

