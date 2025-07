PlayStation 5: Spiel des Jahres überrascht mit kostenlosem Update – „fühlt sich wie ein neues Spiel an“

Die TV-Serie zu The Last of Us hat gerade erst die aktuelle Staffel zu Ende gebracht, da überrascht Naughty Dog aus dem Nichts mit einem kostenlosen Update für das zweite Spiel. Das 2020 zum Spiel des Jahres gekrönte PlayStation 5-Abenteuer könnt ihr jetzt auf eine völlig neue Weise erleben.

Sowohl für die PS5 als auch für den PC könnt ihr euch den mit Inhalten durchaus vollgepackten Patch für The Last of Us Part 2 ab sofort herunterladen. Allerdings nur, wenn ihr die Remastered-Version besitzt. Besitzer*innen des Originalspiels auf der PlayStation 4 schauen diesbezüglich in die Röhre.

The Last of Us Part 2 jetzt chronologisch spielen

Wer The Last of Us Part 2 bereits gespielt hat, weiß, dass die intensive und emotionale Story eine ganz eigene Erzählweise verfolgt. Vor allem werden die einzelnen Momente nicht in der Reihenfolge wiedergegeben, wie sie zeitlich eigentlich passiert sind. Das ist jedoch mit dem neuen Update jetzt tatsächlich möglich.

Denn fortan könnt ihr die Geschichte in chronologischer Abfolge erleben. Das heißt, die Entwickler*innen brechen die bekannte Erzählstruktur auf und lassen euch die Handlung so erleben, wie sie eigentlich nicht angedacht gewesen ist. Vor allem für Spieler*innen, die bereits den Titel in- und auswendig kennen, dürfte das einen interessanten Reiz ausmachen.

Auf Reddit gibt es bereits erste Erfahrungsberichte. Unter anderem ist die Rede davon, dass es sich jetzt „wie ein neues Spiel“ anfühlt. Schließlich ist schon der Anfang von des zweiten The Last of Us-Abenteuers in diesem Modus ein ganz anderer und die eine oder andere Wendung passiert jetzt früher oder etwas später, als ursprünglich vorgesehen.

Warnung für neue Spieler*innen

Sofern ihr The Last of Us Part 2 noch nicht gespielt habt, solltet ihr allerdings auf diesen Modus verzichten. Dazu rät nicht nur Naughty Dog selbst im PlayStation Blog, sondern auch etliche Fans sind dieser Meinung. Es sei ratsam, die Story zu Beginn so zu erfahren, wie sie eigentlich von den Autor*innen angedacht ist.

Der Trailer zeigt, wie der Modus aussieht:

Abseits des neuen Spielmodus gibt es übrigens noch weitere neue Inhalte. Zum einen könnt ihr frische Trophäen abstauben, die jedoch wiederum an die chronologische Reihenfolge gekoppelt sind. Und zum anderen gibt es im „Kein Zurück“-Modus zwei spezielle Skins für Joel und Tommy abzustauben. Die beiden kleiden sich dann wie Nathan und Sam Drake aus Uncharted 4.

Wie jedoch eingangs erwähnt, gibt es das Update ausschließlich für The Last of Us Part 2 Remastered und somit nur für die PS5 und den PC. Auf einen dritten Teil der PlayStation 5-Vorzeigereihe müssen wir uns derweil wohl noch einige Zeit lang gedulden.

