The Last of Us Part 2: Überraschendes Update mit neuen Inhalten angekündigt – Das steckt dahinter

Das Remaster von The Last of Us Part 2 ist längst kein alter Hut. Das beweist Entwickler Naughty Dog nicht nur mit der PC-Version der Neuauflage, die ab dem 3. April in den virtuellen Ladenregalen zu finden ist.

Davon profitieren sollen auch PlayStation-Besitzende, die das einstige Exclusive schon seit letztem Jahr in Hochglanzoptik genießen dürfen. Denn zur Feier der PC-Portierung hauen die Entwickelnden völlig überraschend noch ein Update raus, das mit frischen Inhalten aufwartet.

Passend zur Veröffentlichung der PC-Version, die wie bereits erwähnt am 3. April und somit schon in wenigen Tagen erfolgt, spendiert man uns Update 2.0.0 auf allen Plattformen. In einem dazugehörigen Blog-Beitrag verraten die kreativen Köpfe von Naughty Dog, welche Features die Portierung mitbringt – und auch, auf welche neuen Inhalte wir uns mit dem Patch für das The Last of Us Part 2 Remastered freuen dürfen.

Im Fokus der Neuerungen steht auf der einen Seite ein brandneuer Skin für Protagonistin Ellie, welchen ihr fortan an freischalten könnt. Mit diesem trägt sie die rote Fliegerjacke von Heldin Jordan A. Mun aus Intergalactic, dem taufrischen Titel des Studios, der noch auf seine Veröffentlichung wartet. Doch damit natürlich nicht genug: Obendrein bekommt auch der Kein Zurück-Modus ein paar neue Inhalte.

Im Roguelike-Überlebensmodus schließen sich künftig zwei neue Gesichter – Bill und Marlene – im Kampf gegen die Gegnerhorden und beim kniffligen Knacken von gut gehüteten Tresorsystemen an. Außerdem soll es vier neue Maps für den Modus geben. Alle Änderungen fassen wir euch im Folgenden noch einmal zusammen:

Neuer Skin für Ellie

Jordan A. Muns Jacke aus Intergalactic (mit Bonuspunkten im Spiel freischaltbar)

Zwei neue Charaktere für den Kein Zurück-Modus:

Bill: nutzt eine modifizierte Pumpgun und hält Nahkampfangriffen besser stand, aber kann nicht ausweichen

Marlene: ausgestattet mit einem modifizierten Automatikgewehr, kann einmal pro Durchlauf ihre Route ändern

4 neue Maps für Kein Zurück:

Aussichtspunkt

Schule

Straßen

Nest

Hinzu gesellen sich ein paar handelsübliche, aber dennoch nötige Fehlerbehebungen, während es nebenbei einige neue Trophäen beziehungsweise Erfolge, die ihr im Spiel erringen könnt, in den Patch geschafft haben.

Selbstredend sind die Neuerungen auch nur in der aufpolierten und nicht in der Standard-Version des Titels verfügbar. In unserem Test verraten wir, ob sich das The Last of Us Part 2 Remastered überhaupt lohnt, oder ihr getrost verzichten könnt, wenn ihr das Original gespielt habt.

