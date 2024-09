The Last of Us-Serie: Erster Trailer zu Staffel 2 steigert die Spannung jetzt ins Unermessliche

Nach dem riesigen Erfolg der The Last of Us-Serie warteten Fans gespannt auf frisches Futter zur zweiten Staffel. Dieses serviert uns HBO nun in Form eines rund zweiminütigen Trailers auf dem Silbertablett – und steigert so schon vor dem Start die Herzfrequenz seiner Zuschauerschaft ins Unermessliche.

Abgesehen von den teilweise adrenalingeladenen Sequenzen dürfen wir auch einen ersten Blick auf einen ganz bestimmten Charakter erhaschen: Abby, die von Kaitlyn Dever verkörpert wird, ist ebenfalls im Trailer zu sehen.

The Last of Us-Serie: In Staffel 2 spitzen sich die Ereignisse weiter zu

Spannend bleibt es rund um die zweite Staffel der The Last of Us-Serie bislang ohnehin ungemein: Noch haben weder Naughty Dog, noch HBO über einen konkreten Termin für den Start der frischen Folgen ein Wort verloren. Zwar sind der erste offizielle Trailer und die Eindrücke, die er uns beschert, ein Anfang – bis 2025 müssen wir uns aber in jedem Fall noch gedulden. Dies macht auch der brandneue Trailer am Ende noch einmal klar.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im kommenden Jahr dürfte es dann aber Schlag auf Schlag gehen und kaum an Action wie Dramatik mangeln. Geschlagene fünf Jahre sind seit den Geschehnissen der ersten Staffel der The Last of Us-Serie vergangen. Doch noch immer werden Joel und Ellie von den Geistern ihrer Vergangenheit heimgesucht. Nicht nur ein gemeinsamer Konflikt, sondern auch die unberechenbare und gefährliche Welt, in der sich die beiden behaupten müssen, machen den beiden Protagonisten zu schaffen.

Wie schon in der ersten Staffel kehren fast selbstredend auch für Staffel 2 einige gewohnte Gesichter zurück: Pedro Pascal und Bella Ramsey streifen sich die Survival-Rucksäcke von Joel und Ellie über, während Gabriel Luna Tommy und Rutina Wesley Maria verkörpert. Und dann hätten wir da noch Kaitlyn Dever, die in die Haut der Abby schlüpft.

Hinzu gesellen sich Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny, Jeffrey Wright in der Rolle des Isaac und sogar ein Star aus Kevin – Allein zu Haus. Co-Showrunner und The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann ließ derweil durchscheinen, dass wir mit einer neuen Hintergrundgeschichte für einen wichtigen Charakter rechnen dürfen. Doch anstatt zu verraten, um wen es sich dabei handelt, lässt er uns weiter im Dunkeln tappen.

Quellen: YouTube / Max