The Last of Us-Serie: Wann startet Staffel 2? Fans wollen es jetzt wissen

Dass die zweite Staffel von HBOs beliebter The Last of Us-Serienadaption nicht mehr all zu lange auf sich warten lässt, dürfte gemeinhin bekannt sein. Zumindest einen vagen Zeitraum hatten wir bislang, doch Fans wollen nun sogar einen noch konkreteren Termin ermittelt haben.

Irgendwann im April ist es so weit und Season 2 steht recht sicher in den Startlöchern. Den aufmerksamen Beobachtern zufolge kommen dabei lediglich vier Tage für den Auftakt in Frage.

The Last of Us: Staffel 2 könnte an diesen Terminen starten

Anhand der Ausstrahlungsdaten der ersten The Last of Us-Staffel wollen die findigen Fans nun herausgefunden haben, an welchen Apriltagen HBO uns die erste Folge von Season 2 servieren dürfte (via Gamespot). So fanden die Episoden der ersten Staffel immer im Sonntagabendprogramm des US-amerikanischen TV-Senders einen Platz, sodass man den potenziellen Starttermin auf wenige Möglichkeiten eingrenzen kann.

Diese belaufen sich auf den 6., den 13., den 20. sowie den 27. April. Hinzu kommt allerdings der Umstand, dass ab Februar ebenfalls am Sonntagabend die dritte Staffel von The White Lotus eingeplant gesetzt ist. Diese läuft bis zum 6. April und es gilt als unwahrscheinlich, dass HBO das Finale auf den selben Tag wie die Premiere der zweiten The Last of Us-Staffel legt. Somit bleiben nurmehr die drei letzteren Termine offen, wobei der 13. April in den Fokus rückt, um an das Ende einer gefeierten Serie mit dem Startschuss einer weiteren anzuknüpfen.

Passend dazu: The Last of Us – Die zweite Staffel wird kürzer, aber dafür gibt es gute Gründe

Selbstredend handelt es sich dabei, wenn die Schlussfolgerungen der Community auch noch so sinnig erscheinen, um nichts weiteres als reine Spekulationen. Möglicherweise wirft HBO die internen Pläne ja noch einmal über den Haufen oder entscheidet sich, die neuen Folgen unter der Woche auszustrahlen.

Insgesamt sieben von ihnen sind angesetzt – also zwei weniger als beim ersten Durchgang. Dies soll der Spannung aber keinen Abbruch tun, ganz im Gegenteil: Bereits vor einigen Monaten entfachte der erste Trailer zu The Last of Us Staffel 2 einen regelrechten Hype.

Quellen: Gamespot