The Last of Us-Serie: HBO verrät – So viele Staffeln soll es wirklich geben

Nicht mehr all zu lange ist es hin, dann erreicht uns endlich und nach langer Wartezeit die zweite Staffel der gefeierten The Last of Us-Serie. Doch während Fans sich nach den im Frühjahr erscheinenden Episoden bereits seit Monaten die Finger lecken, ist HBO gedanklich schon viel weiter.

So verrät man nun seitens des Senders nun, mit wie vielen Staffeln der Serienadaption von Naughty Dogs nicht minder populärem postapokalyptischen Videospiel wir rechnen können. Denn nur eine weitere Season allein scheint nicht zu reichen, um die spannende Story rund um Joel, Ellie und Co. zu Ende zu erzählen.

The Last of Us-Serie – HBO verrät: Nach Staffel 2 ist noch kein Ende in Sicht

Tatsächlich sieht es ganz danach aus, als sei man beim US-Sender auch mit einer weiteren Staffel, die auf die zweite Season der The Last of Us-Serie folgt, noch nicht fertig. Dies lässt zumindest nun die HBO-Drama-Chefin Francesca Orsi durchscheinen. Sie verrät gegenüber Deadline jüngst, man rechne intern nicht nur mit einer dritten Staffel.

„Wir haben noch keinen vollständigen oder endgültigen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Staffeln aus. Ich möchte das nicht bestätigen, aber es sieht so aus, dass wir nach dieser Staffel noch zwei weitere Staffeln haben und dann sind wir fertig.“ Francesca Orsi, HBO

Der finale Plan dürfte nicht nur deshalb nicht komplett sein, weil es bei der Produktion von Serien immer mal wieder Ungereimtheiten im Ablauf geben kann – sei es Budget-bedingt, aufgrund einbrechender Zuschauerzahlen oder wegen anderer Faktoren, die die Fortführung letztendlich erschweren oder gar blockieren.

Passend dazu: The Last of Us – Doppeltes Release-Feuerwerk für Season 2

Auch, dass sich Naughty Dogs Neil Druckmann, der gleichermaßen als Showrunner für die HBO-Produktion fungiert, jederzeit dazu entscheiden könnte, mit seinem Studio doch noch einen dritten Part anzukündigen, dürfte ein frühzeitiges finales Urteil zur letztendlichen Staffelanzahl der The Last of Us-Serie verhindern. Doch dies gilt zumindest nicht als wahrscheinlichster Faktor, immerhin äußerten Druckmann und Produzent Craig Mazin bereits, man wolle das Ursprungsmaterial nicht unnötig strecken.

Bereits zuvor gab Mazin zu Wort, es könnten drei, aber auch fünf Seasons werden, wobei ihm die gesunde Mitte – also vier Staffeln – optimal erscheinen würde. Im April erwartet uns ohnehin erst einmal die zweite Staffel der The Last of Us-Serie und wann genau sie startet, wollen Fans bereits ermittelt haben.

Quellen: Deadline