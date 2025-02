The Last of Us-Serie: Release von Staffel 2 verraten – Wann und wo ihr reinschauen könnt

Die The Last of Us-Serie ist ein erfreuliches Beispiel dafür, dass filmische Adaptionen von Videospielen nicht bloß leere Franchise-Ausschlachtungen sein müssen. Zusammen mit anderen Hits der Kategorie wie Fallout steht sie für großes erzählerisches Potenzial aus dem Ursprung der Gaming-Welt.

In insgesamt neun Folgen konnten Fans bisher die Geschichte von Joel Miller (Pedro Pascal) und Ellie Williams (Bella Ramsey) verfolgen. Nun soll die zweite Staffel mit der nächsten Fuhre an Episoden endlich folgen, und zwar schon sehr bald.

Zweite Staffel von The Last of Us startet bereits im April

In einer von Zombies zerfressenen Welt muss sich das Duo aus einem kernigen Typen und seiner selbstbewussten jungen Begleiterin gegen die Gefahren der Dystopie behaupten – so die Prämisse hinter dem Spiel The Last of Us, so wie der gleichnamigen Fernsehserie. Im Januar 2023 feierte das HBO-Projekt seine Erstausstrahlung. Zwei Jahre später kennen wir endlich den Releasetermin der nächsten Staffel: Der 13. April 2025 soll es sein, zumindest in den USA.

In Deutschland werden die neuen Folgen am 14. April live gehen. Hierzulande trägt der Anbieter Sky die exklusiven Rechte an dem Material, für den ein kostenpflichtiges Abonnement nötig ist. Nach erfolgreicher Abwicklung erhaltet ihr nach dem Startdatum wöchentlich Zugriff auf eine von sieben neuen Episoden, die inhaltlich etwa fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel angesiedelt sind.

The Last of Us Staffel 2 mit neuen Rollen und vermuteter Überlänge

Nach einer Zeit des Friedens müssen Ellie und Joel sich mit ihrer Vergangenheit konfrontieren – unter noch widrigeren Bedingungen als bei ihrem letzten Abenteuer. Obendrein droht ein Konflikt das zwischen den beiden entstandene Band auseinanderzureißen.

Sowohl altbekannte als auch neue Gesichter zeigen sich in The Last of Us Staffel 2. Neben dem bekannten Kern-Cast treten unter anderem die Schauspieler*innen Kaitlyn Dever als erfahrene Soldatin Abby, Young Mazino als selbstloser Jesse und Catherine O’hara in einer bisher noch unbekannten Rolle auf.

Fans können sich laut umlaufenden Gerüchten außerdem über eine besondere Folge mit Überlänge freuen. Generell soll jeder Teil vermutlich mehr als eine Stunde Laufzeit mit sich bringen. Immerhin haben die Autor*innen deutlich mehr zu erzählen, als in Staffel 1 von The Last of Us, wie der ausführende Produzent Craig Mazin berichtete. Eine weitere spannende Serie, zu der wir in Bälde neue Informationen erwarten, hat die Welt von Hogwarts zum Schauplatz. Wir verraten an anderer Stelle, was ihr über die Harry Potter-Serie wissen müsst.

