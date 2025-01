The Last of Us: Staffel 2 der Erfolgsserie startet 2025 doppelt durch – mit diesem Release

Wann startet endlich die zweite Staffel der Erfolgsserie The Last of Us? Dass die Staffel 2 der HBO-Serie im April dieses Jahres einschlagen wird, ist sicher. An welchem Tag genau wir uns die erste von insgesamt sieben Episoden unter die Netzhäute schieben dürfen, wird in der Fan-Community aktuell heiß diskutiert.

Momentan wird der 13. April als wahrscheinlichster Tag für die Erstausstrahlung der ersten Folge von Staffel zwei The Last of Us gehandelt – bei unseren Nachbar*innen aus den Vereinigten Staaten natürlich direkt bei HBO. In unseren Breitengeraden werden wir bekannterweise über das WOW-Angebot von Sky in die dystopische Serienwelt eintauchen. Worüber sich Enthusiast*innen klassischer Datenträger freuen werden: Zusätzlich wird Seasons zwei Ende 2025 ein zweites Mal einschlagen.

Wann erscheint The Last of Us Season 2 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD?

Fans physischer Medien wissen natürlich längst, wovon hier die Rede ist: von DVD, Blu-ray und 4K UHD sowieso. Was für die einen eine mediale Darreichungsform vergangener Tage, ist für andere eine sichere Bank, um unabhängig von Streaming-Dienstleister-Willkür auf die liebsten Serien und Filme zuzugreifen. Für solche Purist*innen gibt es jetzt erfreuliche Neuigkeiten: Im vierten Quartal 2025 – also irgendwann im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember – wird The Last of Us Staffel 2 auch auf Silberscheiben & Co. verfügbar gemacht.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Manko müssen wir vorerst verschmerzen: Die Scheiben wurden einerseits noch nicht für den deutschen Markt angekündigt, wie unsere Kolleg*innen von Collectors Junkies schreiben. Andererseits wurde bisher nur die schnöde Standard-Variante angepriesen. Dass die zweite Staffel The Last of Us letztlich auch hierzulande ihren Weg in die (virtuellen) Händler*innenregale finden wird, ist mehr als wahrscheinlich. Schließlich wurde auch die erste Staffel bei uns in Deutschland auf die runden Datenträger gepresst – und auch das blickschöne Steelbook gab’s für unsereins abzugreifen (wie ihr gleich hier oben seht).

Für Serienfans gilt also: Erstmal entspannt die Staffelpremiere beim Streaming-Dienstleister WOW abwarten. In der Kommentarspalte von Collectors Junkies jedenfalls zeigen sich die Nutzer*innen euphorisiert, was Wortmeldungen wie „Landet sowas von in der Sammlung“ zeigen. Manch eine*r sorgt sich aber über „die Mondpreise, die aktuell für Steelbooks aufgerufen werden“. Und tatsächlich: Zum Zeitpunkt dieser Meldung war das Steelbook zur Staffel 1 beim deutschsprachigen Amazon.de vergriffen. Das Produkt ruft also Begehrlichkeiten auf.

Ob auch ein stählernes Büchlein zu Season 2 dermaßen heiß begehrt sein wird? Hängt sicherlich auch davon ab, ob Pedro Pascal, Bella Ramsey und Konsorten im zweiten Serienkapitel überzeugen können. Der Trailer zu The Last of Us Season 2 jedenfalls könnte stimmungsvoller kaum sein.

Quellen: Collectors Junkies / HuzayN, Saschi, Instagram / @distrackers