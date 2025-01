The Last of Us: Endlich steht der Termin für Season 2 – ab dann geht es los

Gruselig, düsterer und emotional noch intensiver: Noch dieses Jahr startet die zweite Staffel von The Last of Us und dürfte erneut zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle führen. Jetzt wissen wir auch, wann die nächsten Episoden genau losgehen.

Im Rahmen der in Las Vegas gestarteten Consumer Electronics Show, kurz CES, haben Sony und HBO einen neuen Trailer zur Season 2 veröffentlicht. Der enthält nicht nur neue schaurige Szenen aus der Erfolgsserie, sondern verrät auch den Releasemonat – und lange müssen wir gar nicht mehr warten.

The Last of Us: Wann erscheint Staffel 2?

Wenn auf den letzten Metern der Produktion nichts mehr schiefgeht, dann startet die zweite Staffel von The Last of Us im April 2025 beim US-Sender HBO. Hierzulande erhaltet ihr wieder Zugriff über Sky beziehungsweise dessen WOW-Angebot, so wie es auch schon bei der ersten Season der Fall war.

Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Wir wissen aber bereits, wie viele Folgen uns erwarten: Insgesamt sieben Episoden sind geplant und damit zwei weniger als bei Staffel 1. Der Grund dafür ist naheliegend: Die Geschichte von Season 2 deckt nicht die komplette Geschichte der Vorlage ab, sprich nicht alle Elemente von The Last of Us Part 2 werden angerissen.

Stattdessen will Showrunner Craig Mazin in einer dritten Staffel, die aktuell noch nicht bestätigt ist, den Rest der Handlung erzählen. Möglicherweise benötigt das Team sogar eine Staffel 4, wie er in einem früheren Interview angedeutet hat.

Worum geht’s in Staffel 2?

Die zweite Staffel von The Last of Us beginnt rund fünf Jahre nach dem Finale der ersten Season: Joel und Ellie haben mittlerweile einen mehr oder weniger sicheren Hafen gefunden. Doch in der Postapokalypse währt der Frieden bekanntlich nicht ewig, weshalb die von Bella Ramsey verkörperte Ellie zu einem Rachefeldzug aufbricht.

In Seattle landet sie dann zwischen die Fronten zweier verfeindeter Fraktionen. Und natürlich dürfen auch die bekannten Clicker nicht fehlen. Ein wenig davon wird auch im neuen Teaser-Trailer bereits angedeutet, wenn auch längst nicht ausgeführt.

Falls ihr übrigens vor der zweiten Staffel noch das Spiel zocken wollt, könnt ihr das seit einiger Zeit auch auf der PS5: Ob sich The Last of Us Part 2 Remastered lohnt, erfahrt ihr bei uns im Test.

