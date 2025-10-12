The Legend of Zelda: Bester Teil der Reihe wird dank spielbarem Fan-Projekt zur Grafik-Granate – „ein wahrer Künstler“

Während Nintendo sich weiterhin auf das Universum von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom konzentriert, denken viele Fans nostalgisch an einen ganz anderen The Legend of Zelda-Titel zurück.

Seid ihr der Reihe auch verbunden, egal ob erst seit jüngerer Vergangenheit oder bereits seit den Anfängen, kennt ihr es bestimmt: Das kleine, aber feine Spiel namens Ocarina of Time. Für den Nintendo 3DS gab es einst ein Remake, doch auf eine grafisch moderne Fassung warten wir bislang vergebens. Ein Fan nimmt es selbst in die Hand.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – So schön funkelt Hyrule in der Unreal Engine 5

Klar, das Konzept von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5 zur Grafik-Bombe hochzuzüchten, ist nicht neu. Doch während die Technologien und Fans immer besser werden, gilt gleiches eben auch für die daraus entstehenden Projekte, von denen ihr eines jetzt nicht nur auf YouTube bewundern, sondern sogar selbst spielen könnt – und das auch noch kostenlos.

Bevor ihr den Download-Button betätigt, um euch das auf Patreon stationierte Projekt von Schöpfer*in CryZENx herunterzuladen, bietet sich aber ein Blick auf den 45-Minuten langen Ausschnitt bei YouTube an. Dort könnt ihr den See von Hylia und den Zora-Wasserfall nämlich zunächst einmal rein optisch bewundern, bevor ihr selbst in die grüne Kutte des jungen Links schlüpft und auf Wanderschaft durch die wundersame Welt von The Legend of Zelda: Ocarina of Time geht.

Habt ihr die Arbeit von CryZENx bislang noch nicht verfolgt: Es ist nicht sein erster Versuch, den N64-Klassiker mit moderner Grafik aufzumotzen. Die bisherigen Ergebnisse findet ihr auf seinem YouTube-Kanal, das aktuelle Video hat aber noch einige Neuheiten in petto. So hat er oder sie unter anderem das Wasser komplett überarbeitet und auch das Modell von Recke Link sei nochmal schicker als vorher.

Davon selbst überzeugen könnt ihr euch wahlweise im eingebetteten Video oder per Download in der spielbaren Demo, wie weiter oben erwähnt und verlinkt. Während Ocarina of Time weiterhin auf ein offizielles Remake warten muss, entdeckt Kollege Sören mit der Nintendo Switch 2 das erste Mal The Legend of Zelda: Breath of the Wild – und ist begeistert.

