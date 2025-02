Zelda: Breath of the Wild als Anime – Opening-Sequenz von Fans lässt staunen

Der Gedanke, The Legend of Zelda in einen Anime zu verwandeln, ist bei weitem nicht neu und nicht selten Gegenstand von Fan-Fantasien. Immerhin liefert der an den Stil von japanischen Manga und Anime erinnernde Look der Hauptreihe bereits perfektes Material für eine solche Adaption.

Ältere Manga-Hefte beweise mit ihrer Existenz bereits, dass das Zelda-Universum mit der Kunstrichtung und damit verbundenen Erzähltechniken harmoniert. An der Zusammenarbeit mit Animator*innen scheint Nintendo aber diesbezüglich erstmal nicht interessiert zu sein. Fans greifen ein und vertrösten sich mit einer eigenen Version eines möglichen Anime-Intros für Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnte auch als Anime glänzen

Nun gut, eine The Legend of Zelda-Serie gibt es technisch gesehen schon. In der Community ist man sich allerdings relativ einig, dass dieses Stück Franchise-Geschichte in den Aktenschredder gehört. Als Anime zählt die Sendung außerdem nicht, für die Produktion war ein amerikanisches Studio namens DiC Entertainment verantwortlich.

Nintendo ist zwar aktuell damit beschäftigt, Zelda wieder mal als Bewegtbild erstrahlen zu lassen, allerdings in Form von Live-Action-Filmarbeiten, was unter Fans teilweise als kontrovers gehandelt wird. Es klafft also immer noch eine Lücke dort, wo sich Spieler*innen einen modernen Anime zu The Legend of Zelda wünschen. Auf YouTube tauchte im Januar eine beeindruckende Demonstration eines Openings für eine fikitve Umsetzung eines solchen Projekts auf.

Konkret steht das Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Vordergrund des Videos. In etwas über zwei Minuten umreist es mithilfe von Bildsprache die Verbindung zwischen Prinzessin Zelda und Link und stellt parallel dazu wichtige Charaktere wie beispielsweise Sidon, Prinz der Zoras, vor. Einstellungen mit einer wabernden Pfütze oder dem bedeutungsvollen Blick in den Himmel sind typisch für Anime-Intros und dürfen daher natürlich auch in diesem Werk nicht fehlen. Unterlegt wird das Ganze mit einem japanischen Popsong des Musikduos Yoasobi.

Fan-Projekte zu The Legend of Zelda: Zwischen Höhenflug und Strich in der Rechnung

Eine Gruppe von Schüler*innen des zweiten Lehrjahres einer Animations-Schule in Südkorea steckt hinter der beeindruckenden Arbeit. Ihr Upload ist nicht die erste Instanz einer Fan-Animation zu The Legend of Zelda mit Anime-Charakter: YouTube-Nutzer*in dogfish zum Beispiel erweckte Breath of the Wild 2024 in ihrem Stil zum Leben und erreichte damit über eine Million Zuschauer*innen.

Aber auch in der Live-Action-Sparte, derer sich Nintendo zurzeit sogar selbst bedient, sprießen immer mal wieder Fan-Projekte aus dem Boden. So ein Vorhaben ist ein ganz schönes Spiel mit dem Feuer, denn eine Markenrechtsverletzung kann dem ganz schnell einen Riegel vorschieben. Mit dieser Situation mussten sich auch die kreativen Köpfe hinter dem inoffiziellen The Legend of Zelda-Film Lost in Hyrule herumschlagen.

