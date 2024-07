The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Interessante Fantheorie über das Echo Ganons

Seit dem letzten Nintendo Direct Showcase und der darin enthaltenen Ankündigung des neuen The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fragen sich die Fans der Spielereihe, was man mit den neuen Fähigkeiten, die das Gameplay versprochen hat, wohl alles anstellen könnte.

Die titelgebende und erstmals spielbare Prinzessin Zelda bekommt nämlich einen besonderen Zauberstab, mit dem sie Abbilder (sogenannte Echos) von Gegenständen und sogar Gegnern erzeugen und bei verschiedenen Gelegenheiten nutzen kann. Doch wie weit geht diese magische Möglichkeit? Könnte sich sogar ein Echo des nie lockerlassenden Obermotzes einfangen lassen? Oder gar des Helden von Hyrule höchstselbst?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Mit Ganon gegen Ganon?

Einige Gegner, wie zum Beispiel die durch die Ableger der Spielereihe schon wohlbekannten Moblins, können als Echos eingefangen und auf andere Gegner losgelassen werden. Auch auf so manche Umgebung im Spiel kann das einen Einfluss haben. Aber können alle Gegner auf diese Weise gespeichert werden? Gelingt es am Ende sogar mit Oberbösewicht Ganon, wie ein Fan im Legend of Zelda-Subreddit mutmaßt. Das schweinsnasige Ungeheuer einzufangen und fortan seine Zügel in der Hand zu haben, wäre ein netter Gag als Post-Game-Content.

Entkräftet werden Hoffnungen darauf durch die Tatsache, dass es in Zelda-Spielen so gut wie nie Inhalte für die Zeit nach der Story gibt. Die Idee wird aber weitergesponnen: Was wäre, wenn man ein Echo von Ganon erzeugen und irgendwie gegen ihn richten könnte. Oder damit einen noch größeren Gegner bekämpfen, der sich als wahrer Endboss herausstellt. Es wäre ein interessanter Twist, den ewigen Antagonisten „zusammen“ mit der Heldin (oder den Helden?) auf einer Seite zu sehen.

Ein*e User*in erwägt sogar, dass man vielleicht mit einem Echo von Link gegen Ganon antritt. Im Trailer sehen wir, wie der Held von Hyrule anfangs von einem mysteriösen, lilafarbenen Riss im Boden verschluckt wird. Diese Gefahren tauchen überall im Reich auf. Was, wenn es eine Unter- oder Parallelwelt gibt, wie in Tears of the Kingdom oder A Link to the Past, und Zelda Link nicht von dort befreien, aber zumindest sein Echo mitnehmen kann?

Ob sich solche Schwärmereien und Tagträumereien nun bewahrheiten oder nicht – Fans von The Legend of Zelda können sicherlich davon ausgehen, dass auch in Echoes of Wisdom einige Überraschungen und innovative Gameplay-Elemente warten. Es gibt sogar Anzeichen, dass ihr nicht nur mit der Prinzessin als Hauptfigur in dieses neue Abenteuer startet. Das neueste Zelda-Abenteuer soll am 26. September für die Nintendo Switch erscheinen.

