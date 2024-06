The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Viele Map-Ähnlichkeiten mit SNES-Klassiker

Nach der Ankündigung bei der letztwöchigen Nintendo Direct, dass schon im September ein neuer Titel in der The Legend of Zelda-Reihe erscheint, laufen die Fans jetzt schon heiß. Dass es im recht ausgiebigen Trailer zu Echoes of Wisdom viele Details zu entdecken gab, ist natürlich Wasser auf den Spekulationsmühlen.

Besonders die Einstellung, in der erstmals der Titel eingeblendet wird und Zelda zu sehen ist, wie sie ihren Blick über Hyrule schweifen lässt, ist der Aufhänger für viele Theorien. Wie viel von dem, was dort zu sehen ist, haben Fans vielleicht schon vor über 30 Jahren erstmals zu Gesicht bekommen?

Spielt Echoes of Wisdom im gleichen Hyrule wie A Link to the Past?

Viele Details des Reiches Hyrule, die in diesem Ausschnitt zu erkennen sind, können an gleicher Stelle auf der Karte von The Legend of Zelda: A Link to the Past, das im Jahre 1991 für den Super Nintendo erschien, ausgemacht werden. Die Annahme liegt also nahe, dass beide Spiele in der gleichen Welt und auch in derselben Timeline spielen. Ein Post von Ryon21 auf Reddit zeigt den Vergleich ziemlich gut. Markante Orte sind auf einem Screenshot vom Echoes of Wisdom-Trailer farbig eingekreist, ihre vermeintlichen Pendants auf der Map des Klassikers ebenso.

In deren Mitte wie auch im Fokus von Zeldas Blick liegt das Schloss Hyrule, rechts davon eine Ansammlung systematisch angeordneter Felsen, die in A Link to the Past allerdings keine spielerische Bewandtnis hatten. Nördlich und südlich davon sind die gleichen kleinen Brücken zu erkennen, im Hintergrund sogar die Wasserfälle, deren dazugehöriger Flusslauf im Super Nintendo-Spiel zum Reich von König Zora führte. Auch dieser war im Trailer ja schon kurz zu sehen.

Direkt zu Zeldas Füßen breitet sich das klare Wasser des Hylia-Sees aus, sogar inklusive der kleinen Insel, auf der in A Link to the Past der Brunnen der Freude versteckt war, an dem Link seinen maximalen Bomben- oder Pfeilvorrat aufstocken konnte. Im Hintergrund sind wie in der möglichen Vorlage die steilen Felswände eines Gebirges (Todesberg?) zu sehen, am rechten Bildrand befinden sich durch Treppen verbundene Ebenen, in denen im Super Nintendo-Spiel der erste Dungeon, der Ostpalast, lag. Selbst der doppelte Steinbogen am Eingang zu diesem Labyrinth ist in beiden Versionen zu erkennen. Von Zelda aus hinter dem Schloss liegt ein dichter Wald, genau dort, wo sich in Links Super Nintendo-Abenteuer die Verlorenen Wälder befanden.

Nicht alles ist altbekannt

Neu ist hingegen der brodelnde Vulkan links in weiter Ferne. Erkennbar sind dort Bauwerke und Höhleneingänge – möglich, dass dort das Volk der Goronen lebt, vielleicht ist auch dies der Todesberg. Ebenfalls sieht man im Echoes of Wisdom-Trailer westlich vom Schloss etwas, das wie eine Ansammlung von kleinen Türmen aussieht. Folgt man dem bisherigen Schema, müssten dort in etwa die ersten Ausläufer der Dorfes Kakariko sein, das ansonsten in der Landschaft nirgends auszumachen ist, aber ganz sicher eine Rolle in dem kommenden Spiel sein wird. Links von Zelda, also im südwestlichen Teil der Karte, müsste nach der Logik die Wüste liegen – auch die Gerudo-Kriegerinnen wurden im neuen Trailer schon kurz gezeigt.

Ein weiteres interessantes Detail: Nördlich des Schlosses, wo eigentlich die Kathedrale stehen müsste, ist ein Baum zu erkennen – möglicherweise der Deku-Baum, der auch kurz im Trailer zu sehen ist. Was außerdem fehlt: Links Haus, das eigentlich ein Stück südlich vor dem Schloss errichtet wurde. Ganz eins zu eins werden wir die Welt von A Link to the Past also ganz offensichtlich nicht zu Gesicht bekommen – schließlich sind ja auch im Trailer gezeigte Figuren wie die Gerudo, der Deku-Händler sowie eine Shiekah-Kriegerin (Impa? Paya?) erst deutlich später im Franchise eingeführt worden. Was das Internet ansonsten so von Zelda als endlich spielbarer Hauptfigur hält, könnt ihr hier sehen.

