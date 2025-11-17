The Legend of Zelda: Erste Bilder aus dem Film aufgetaucht – enthüllen bisher geheimen Charakter

Neben Games will Nintendo künftig auch stärker den Fokus auf Filme setzen – der Erfolg von Super Mario Bros.: The Movie in 2023 sowie zahlreiche populäre Film- und Serienumsetzungen von Videospielen in den vergangenen Jahren lassen dieses Vorhaben als nachvollziehbar erscheinen. Mit The Legend of Zelda wird eine der beliebtesten Reihe des Unternehmens die Kinoleinwand erobern.

Angesetzt ist der Release des filmischen Abenteuers um den tapferen Helden Link und die weise Prinzessin Zelda für Frühjahr 2027. Die Dreharbeiten begannen erst kürzlich in Neuseeland – und schon tauchen die ersten geleakten Bilder auf.

The Legend of Zelda-Film: Trägt die Prinzessin das Kleid aus Breath of the Wild?

Viel ist im Vorfeld nicht verraten worden über den Film zu The Legend of Zelda: Außer den weitestgehend unbekannten Schauspieler*innen Bo Bragason als Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link ist über die Besetzung nichts bekannt, ebenso wenig darüber, in welchem Teil der Timeline der Spielereihe sich der Film ansiedelt. Ein geleaktes kurzes Video zeigt jetzt nicht nur Zelda, sondern auch einen weiteren Charakter.

Seht das Video hier:

Zunächst ist Zelda in einem blauen Kleid zu sehen – so wie sie es in dem 2017 erschienenen Breath of the Wild trägt. Wenig überraschend also, dass man anscheinend das Setting des erfolgreichsten Ablegers aus der jüngeren Vergangenheit gewählt hat. Interessant ist auch, dass sie mit einer aus der Spielereihe wohlbekannten Person spricht. Diese wurde in den Kommentaren zum Post als die australische Schauspielerin Dichen Lachman identifiziert, unter anderem bekannt aus Severance, Agents of S.H.I.E.L.D. oder Altered Carbon.

Der Charakter, den sie darstellt, könnte Impa sein, in den Spielen schon auf verschiedene Weise dargestellt; mal als Zeldas Kindermädchen (Ocarina of Time), mal als Dorfälteste von Kakariko (Breath of the Wild), selbst im ersten Teil von 1986 als weise Frau, die hilfreiche Ratschläge gibt. Ihre silberfarbenen Haare könnten ein Indiz darauf sein, wenngleich Zelda und Impa in den Spielen stets mehrere Jahrzehnte Altersunterschied trennen. Vielleicht haben wir es hier also auch mit einer anderen Kriegerin der Shiekah oder Impas Enkelin Paya zu tun.

Währenddessen kämpft sich Prinzessin Zelda auf den Nintendo Switch 2 im neuesten Ableger von Hyrule Warriors durch die Gegnerhorden. Unseren Spieletest dazu könnt ihr hier lesen.

