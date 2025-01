The Legend of Zelda-Film: Erster taufrischer Trailer macht Lust auf das Live-Action-Fan-Projekt

Dass Sony gemeinsam mit Nintendo hinter verschlossenen Türen an einer Live-Action-Umsetzung eines The Legend of Zelda-Films arbeiten, ist ein offenes Geheimnis. Kein Wunder, immerhin begeistert Blondschopf Link seit jeher die Massen und Adaptionen populärer Videospiel-Franchises stehen bei Fans gerade hoch im Kurs.

Sogar so hoch, dass einige von ihnen sich selbst berufen fühlen, an eigenen Interpretationen ihrer liebsten Storys zu werkeln. Eine ehrgeizige Gruppe nimmt sich nun der herausfordernden Aufgabe an, das Königreich Hyrule auf eigene Faust zum Leben zu erwecken.

The Legend of Zelda-Film von Sony & Nintendo kann warten: Trailer zum Fan-Projekt sieht richtig gut aus

Ja, tatsächlich ist ein The Legend of Zelda-Film von Nintendo bis irgendwann in diesem Jahrzehnt bestätigt – viel mehr aber auch nicht. Weder liegt der Veröffentlichungstermin damit in naher Zukunft, noch heißt das, dass sich auf dem Weg nach Kino-Hyrule nichts mehr an den Plänen ändern kann oder die geplante Umsetzung doch noch eingestampft wird. Doch um sich die Wartezeit etwas zu versüßen, schickt sich jetzt ein ambitioniertes Fan-Projekt an, der offiziellen Live-Action-Umsetzung zuvorzukommen.

Lost In Hyrule heißt der Fan-Film, der sich mit dem obigen über seinen ersten Teaser-Trailer freuen durfte. Dieser läutet gleichzeitig auch den Start der dazugehörigen Kickstarter-Kampagne ein, bei welcher ihr ein paar Rubine (oder die Währung eurer Wahl) lassen könnt, um die Macherinnen und Macher hinter dem Vorhaben, Link und Co. auf die Leinwand zu holen, zu unterstützen. Die Story soll nach den Ereignissen in Ocarina of Time und Majora’s Mask angesiedelt sein, um die Hero of Time-Saga zu Ende zu erzählen.

Chris Carpenter hält als Regisseur nicht nur die Kamera, sondern in der Rolle des Link wie im Trailer zu sehen auch die Zügel seines Rosses in der Hand. Prinzessin Zelda hingegen, die im Film eine „treibende Kraft“ darstellen soll, wird von Avi Lake verkörpert.

30.000 US-Dollar will man nach dem Trailer, der für ein Fan-Projekt tatsächlich extrem hochwertig produziert und mit der nötigen Leidenschaft daherkommt, über Kickstarter sammeln, um 100 Prozent der Einnahmen im Anschluss in die Produktion des Live-Action-Films zu stecken. Die Kampagne läuft noch bis zum 21. Februar und hat bis jetzt bereits fast die Hälfte an den zum Ziel gesetzten Spendenzahlungen erreicht.

Keine offizielle Lizenzierung – Release in diesem Jahr geplant

Über die Kampagnenseite weist man zudem noch einmal darauf hin, dass das Projekt weder mit Nintendo noch mit dem offiziell geplanten Live-Action-Movie in Verbindung stehe. Selbstverständlich besitzen die Schöpferinnen und Schöpfer hinter ihrem Fan-Film keine Lizenz oder ähnliches, die sie zu der Umsetzung berechtigt. Aus diesem Grund verspricht man auch, „den Wünschen von Nintendo, Sony Pictures oder Arad Productions nachzukommen“, sollten sich eben jene tatsächlich einschalten.

Läuft alles ohne Probleme und man lässt Carpenter und Co. machen, soll es noch in diesem Jahr mit der Veröffentlichung der Live-Action-Adaption klappen. Die Spendenkampagne läuft zum Ende des kommenden Monats aus, danach möchte man sich schon im April an die Dreharbeiten begeben, um bereits im Herbst 2025 den Release zu feiern. Weitere Informationen hält ein sogenanntes Pitch-Video bereit, in dem das Projekt ausführlicher besprochen und einige Story-Elemente wie Handlungsstränge angedeutet werden.

Die Wartezeit bis zum Start der offiziellen Umsetzung könnten wir uns so zumindest schon einmal etwas verkürzen. Auch wir waren auf den Spuren des The Legend of Zelda-Films unterwegs und verraten euch vorab alles, was wir bis jetzt in Erfahrung bringen konnten.

