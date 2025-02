The Legend of Zelda-Film: Entscheidung über die Zukunft des Fan-Projekts jetzt gefallen

Während Nintendo im stillen Kämmerchen am offiziellen The Legend of Zelda-Film schraubt, bekamen wir vor zwei Wochen den Trailer zu einem ähnlich ambitionierten Fan-Projekt zu sehen.

Lost in Hyrule hieß das kurze Video – das mittlerweile leider bei YouTube offline genommen wurde. Denn: Nintendo hat zugeschlagen und dem Fan-Projekt gezeigt, wo der Hammer hängt. In einem Statement beziehen die Verantwortlichen nun Stellung.

The Legend of Zelda-Film: Fan-Projekt wegen Urheberrechtsverletzung eingestellt

Solltet ihr zu denjenigen gehören, die den von Fans produzierten The Legend of Zelda-Film auf Kickstarter unterstützt und zu den insgesamt 24.000 US-Dollar zusammengetragenen Spenden beigetragen haben, seid ihr sicher bereits über die traurige, aber erwartbare Nachricht gestolpert. Produzent Dio Traverso verkündete dort nämlich in einem Update das Ende des Projekts:

„Hey zusammen – wir haben gerade die unglückliche Nachricht bekommen, dass wir die Kickstarter-Kampagne einstellen müssen. Im Namen von Chris und mir wollen wir allen danken, die an uns geglaubt und das Projekt unterstützt haben. Da wir die Kampagne frühzeitig beenden, werden keine Spenden gesammelt und bedauerlicherweise können wir keine Belohnungen erfüllen.“

Zwar wird der Name Nintendo nicht genannt, es dürfte jedoch klar sein, wer dafür verantwortlich ist, dass der inoffizielle Zelda-Film nicht das Licht der Welt erblickt. Bereits in der FAQ hatte man sich auf den Ernstfall vorbereitet und angegeben: „Das ist Nintendos IP und wenn sie entscheiden, unsere Produktion zu stoppen, werden wir das tun.“

Dies ist jetzt offenbar eingetreten – und dürfte letztendlich niemanden überraschen. Nicht nur, dass die Fans sich an einer bekannten und stark geschützten Marke bedient und für ihr Projekt Geld gesammelt haben; Nintendo arbeitet ja auch ganz offiziell an einem eigenen The Legend of Zelda-Film. Da ist Konkurrenz, und sei sie noch so klein, natürlich ein Dorn im Auge. Zumindest einen groben Release-Zeitraum hat Nintendo hier übrigens verraten.

Quelle: Kickstarter /@Dio Traverso