The Legend of Zelda-Film: Google versteckt lustiges Easter Egg – so findet ihr es

Der The Legend of Zelda-Film soll, nach einer Verschiebung aus Produktionsgründen, zwar erst am 7. Mai 2027 erscheinen. Doch schon jetzt folgen tröpfchenweise erste Infos zur Leinwand-Umsetzung.

So ist beispielsweise bereits bekannt, wer die Prinzessin und wer den Recken im Film verkörpern soll: Bo Bragason schlüpft in die Rolle von Zelda, Benjamin Evan Ainsworth wird als Link sein Master-Schwert schwingen. Nun wurden die beiden Schauspieler*innen ausgerechnet von Google geehrt – mit einem ganz besonderen Easter Egg.

The Legend of Zelda-Film: So ehrt Google die Schauspieler*innen von Link und Zelda

Habt ihr vielleicht schon nach den beiden Darsteller*innen bei Google gesucht, weil euch die Namen bislang nicht in der Welt von Film und Fernsehen untergekommen sind, seid ihr möglicherweise bereits über die nette Referenz gestoßen. Denn über den Ergebnissen zu den für den The Legend of Zelda-Film gecasteten Schauspieler*innen hat Google ein kleines Easter Egg des Nintendo-Franchises versteckt.

Sucht ihr nach Bo Bragason, ist unterhalb des Google-Logos das Zitat „Well excuse me, Princess“ zu lesen, das natürlich nicht nur auf Zeldas königlichen Status, sondern auch auf die 1989 ausgestrahlte Serie anspielt. Dort besitzt Protagonist Link tatsächlich eine Stimme und bietet Zelda mehrfach mit dem erwähnten Spruch verbal die Stirn. Ein Zusammenschnitt dieses ikonischen Moments könnt ihr in dem weiter unten verlinkten Video bewundern.

Googelt ihr stattdessen nach Benjamin Evan Ainsworth, wird es ein wenig stumpfer und nicht ganz so… artikuliert. Dann stolpert ihr nämlich über das noch berühmtere Zitat: „KYAAAA! HYAAAAA!“ Es handelt sich natürlich um Links Schlachtruf, dem er bei schnittigen Schwertangriffen in so gut wie allen Zelda-Spielen frönt. Normalerweise besitzt der in grün gehüllte Held nämlich keine Sprachausgabe, sondern muss sich auf animalische Ausrufe beschränken.

Hier gibt es den erwähnten Zusammenschnitt:

Im The Legend of Zelda-Film wird er dann, dank der Schauspielkünste von Ainsworth, allem Anschein nach aber normal zu Wort kommen. Auf das legendäre „KYAAAA!“ können wir uns ja vielleicht trotzdem freuen, wo doch Shigeru Miyamoto höchstpersönlich als Produzent an der Umsetzung beteiligt ist. Diesen Schauspieler wollen Fans im The Legend of Zelda-Film dagegen auf keinen Fall sehen.

