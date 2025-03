The Legend of Zelda-Film: Noch so lange warten? Dann geht es laut Nintendo erst los

Mit dem Mario-Animationsfilm ist Nintendo nach vielen Jahren auf den Geschmack gekommen, die eigenen Marken auf die große Kinoleinwand zu bringen. Als Nächstes steht nicht nur eine Fortsetzung des Klempner-Abenteuers, sondern auch eine Verfilmung von The Legend of Zelda auf der Liste.

Zu Letzterem hat Nintendo nun endlich ein neues, gar nicht so unwichtiges Detail verraten: den Starttermin. Eifrige Fans des heldenhaften Zipfelmützenträgers konnten jedoch längst erahnen, dass der Release des Zelda-Films noch ein gutes Stück entfernt ist.

Der Zelda-Film: Ab dann läuft er im Kino

Den Veröffentlichungstermin des Zelda-Films hat Nintendo nicht, wie es sonst zu erwarten ist, in sozialen Medien wie Twitter oder Instagram geteilt. Stattdessen ist es die erste Exklusivmeldung in der kürzlich veröffentlichten App Nintendo Today!, welche das Unternehmen fortan als zentrales Marketinginstrument einsetzen möchte.

Gemäß einem Beitrag in der App läuft die Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda am 26. März 2027 weltweit in den Kinos an. Es dauert also noch ganze zwei Jahre, ehe wir Link, Prinzessin Zelda und möglicherweise Ganondorf erstmals im Lichtspielhaus ansehen dürfen.

Weitere Details hat Nintendo in der Mitteilung übrigens nicht verraten. Wir wissen demnach noch immer nicht, welche Schauspieler*innen überhaupt in die Rolle der ikonischen Charaktere schlüpfen, noch wann der offizielle Produktionsstart ist. Angesichts des Releasetermins dürften die Dreharbeiten aber wohl noch in diesem Jahr erfolgen.

Was wissen wir schon über den Film?

Während unklar ist, wer am Ende das Master Sword schwingt, ist eine wichtige Rolle schon seit einiger Zeit besetzt. Als Regisseur für den Film zeichnet sich Wes Ball verantwortlich. Dieser hat in der Vergangenheit erste Erfolge mit der Maze Runner-Trilogie eingefahren, ehe er 2024 Planet der Affen: New Kingdom in die Kinos brachte.

Im Reddit-Beitrag seht ihr die Mitteilung von Nintendo:

Bekannt ist zudem, dass Nintendo für den Film eine Partnerschaft mit der Sony Motion Pictures Group und Arad Productions eingegangen ist. Letztere wird geleitet von Avi Avrad, der jahrelang viele Marvel-Filme als Produzent begleitet hat. In der jüngeren Vergangenheit musste er aber mit dem Spider-Man-Universe von Sony sowie der Borderlands-Verfilmung einige Rückschläge einstecken.

Ein paar Fans wollten übrigens nicht mehr so lange auf den Zelda-Film warten und versuchten sich an einer eigenen Umsetzung – bis ihnen Nintendo den Saft abgedreht hat.

Quelle: Nintendo Today!, Reddit / @Skullghost