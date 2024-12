The Legend of Zelda als Film: Spin-off zu Wind Waker könnte es auch auf die Leinwand schaffen

Nintendo hat mit The Legend of Zelda eine der einflussreichsten Videospiel-Reihen überhaupt geschaffen. Neue Games mit Link und Konsorten gibt es aufgrund der vielen Erfolgserlebnisse häufig. Dank seiner popkulturellen Bedeutsamkeit soll das Franchise bald auch aufwändiges Bewegtbild umfassen.

Welches Spiel oder welche der vielen Geschichten aus Hyrule dabei erzählt werden soll, ist bisher noch nicht klar. Dafür wissen wir nun, dass die Autoren eines bekannten Videospielfilms ihr Interesse daran bekundet haben, im Anschluss einen ganz bestimmten Ableger vor die Kamera zu holen.

The Legend of Zelda im Kino: Folgt nach dem ersten Film ein Spin-off?

Als zum ersten Mal ein Kinofilm für Nintendos oberstes Maskottchen Super Mario im Gespräch war, wurde klar, dass das Videospiel-Unternehmen Bewegtbildformate dieser Größenordnung für seine IPs durchaus in Betracht zieht. Und spätestens als besagtes Projekt die Lichtspielhäuser tatsächlich erreichte, kam die Frage auf, ob auch Marios entfernte Kollegen und Kolleginnen als Material für eine solche Produktion geeignet wären. Viele Fans dachten dabei speziell an Link aus The Legend of Zelda.

Nach der Premiere des Mario Bros-Film dauerte es nicht lange, bis im November 2023 eine erfreuliche Kundgebung Wunschvorstellungen erfüllte: Der Zelda-Film soll Wirklichkeit werden – und zwar in einer Live-Action-Version mit Regisseur Wes Ball. Obwohl dessen Release noch in weiter Ferne liegt, könnten uns schon jetzt erste Hinweise darauf erreicht haben, in welcher Form es Link danach wieder auf die Leinwand zieht.

The Legend of Zelda: The Wind Waker hat eventuell Verfilmung vor sich

Pat Casey und Josh Miller, die als Autoren für den neuesten Sonic-Film Sonic the Hedgehog 3 mitverantwortlich sind, haben IGN in einem Interview kürzlich verraten, welche Videospiel-Adaptionen sie liebend gern künftig in Angriff nehmen würden. Dabei fiel der Name The Legend of Zelda: The Wind Waker. Casey und Miller sind beide Fans des Segel-Abenteuers mit Toon-Link und bewundern den Titel für sein filmisches Potenzial. Dass der aktuell in Arbeit befindliche Zelda-Film hier bereits daraus schöpft, halten sie für unwahrscheinlich und sehen deshalb noch eine mögliche Chance für sich.

„Also nachdem sie den Zelda-Film gemacht haben, denke ich, tragen wir’s in die Welt hinaus. Vielleicht können wir ein Wind Waker Spin-Off rausbringen„, meint Miller. Bis wir wissen, ob es tatsächlich dazu kommen wird, muss erst noch einiges passieren. Nicht nur Links Kino-Premiere, von der wir gerade so einen groben Zeitplan kennen, steht vorher an. Casey und Miller selbst haben erstmal die Ausarbeitung eines Skripts für einen von Dwayne „The Rock“ Johnson produzierten It Takes Two-Film auf der Agenda.



Quellen: IGN, YouTube / Nintendo of America