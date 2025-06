Zelda-Film: Diese schlechte Nachricht müssen Fans jetzt verdauen

Die Existenz eines The Legend of Zelda-Films ist längst offiziell von Nintendo bestätigt, ansonsten geizt man aber mit Infos. Einen ersten Trailer gibt es noch nicht, auch die Schauspieler*innen für Zelda, Link und Co. sind derzeit ein Rätsel.

Aber: Ein Release-Termin existiert schon. Am 25. März 2027 sollte die Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda in euren lokalen Lichtspielhäusern über die Leinwand flimmern. Sollte. Denn leider gibt es schlechte Nachrichten für Fans, die sich den Tag bereits rot im Kalender angestrichen haben.

Zelda-Film: Release-Termin wird um wenige Wochen verschoben

Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto höchstpersönlich hat sich über den offiziellen Nintendo-Kanal auf Twitter zu Wort gemeldet und ein Update zum Release-Datum des Zelda-Films geliefert. Bedauerlicherweise handelt es sich um kein gutes: Die Kino-Umsetzung wird verschoben, wenn auch nur um wenige Wochen. Der neue Termin ist der 7. Mai 2027, also sechs Wochen und einen Tag später.

„Hier ist Miyamoto. Aus Produktionsgründen ändern wir den Release-Termin des Live-Action-Films von The Legend of Zelda auf den 7. Mai 2027. Es ist einige Wochen später als der Veröffentlichungstermin, den wir ursprünglich angekündigt haben, und wir werden die zusätzliche Zeit nutzen, um den Film so gut wie möglich zu machen. Danke für eure Geduld“, heißt es von der Branchen-Ikone. Man will sich also ein wenig mehr Zeit nehmen, um Fans wirklich zufriedenzustellen.

Damit hat man sich den freigeschaufelten Slot gesichert, auf dem vor Kurzem noch Avengers: Secret Wars mit seinem kostümierten Hintern saß: Genau wie der für 2026 geplante Vorgänger Doomsday wurden beide Comic-Verfilmungen respektiv von Mai auf Dezember verschoben und diese Lücke nutzt Nintendo für den Zelda-Film natürlich direkt aus. Eine kluge Wahl, schließlich ist es Anfang Mai zumindest in der Regel schon deutlich wärmer als Ende März und Sommerzeit ist Kinozeit, das wusste bereits Steven Spielberg.

In den Kommentaren liest man größtenteils Zuspruch: Viele Fans warten gerne etwas länger, wenn die Qualität der Adaption am Ende stimmt. Ein bisschen Skepsis gibt es aber auch, vorrangig bezüglich der Idee, das Ganze in Live-Action umzusetzen und nicht als animierte Version, beispielsweise im Stil von Wind Waker. Was die Rolle der Prinzessin im Zelda-Film angeht, sind derweil viele für eine ganz bestimmte Schauspielerin.

Quelle: Twitter /@Nintendo