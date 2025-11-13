The Legend of Zelda: Nintendo und Lego kooperieren für nächstes Projekt – „wäre perfekt für das Jubiläum“

Fans von The Legend of Zelda haben momentan eine gute Zeit (falls sie das nicht ohnehin immer haben): Das neue Hyrule Warriors ist auf dem Markt, der Zelda-Film ist in die Produktionsphase übergetreten und 2026 steht ein großes Jubiläumsjahr für das Franchise an.

Für dieses dürfte sich die japanische Spieleschmiede ein paar Überraschungen einfallen lassen, immerhin ist die Legend of Zelda-Reihe eine der populärsten und langlebigsten des Konzerns. Doch mit welchen freudigen Ereignissen können Fans rechnen? Eines wurde jetzt schonmal bedeutungsvoll angeteasert.

The Legend of Zelda: Neues Lego-Set mit Link und Ganon?

Häufig fußt der Glaube von Fans an nicht bestätigte Veröffentlichungen auf Spekulationen, vermeintlich versteckten Botschaften und kryptischen Zahlenspielen. Was Nintendo jetzt aber auf dem offiziellen Twitter-Kanal gepostet hat, lässt eigentlich kaum Spielraum für falsche Deutungen. Link, der Held der Stei … äh, Zeit höchstpersönlich, steht im kurzen Videoclip in seiner Lego-Form vor einer in der Ferne verschwimmenden Flammenwand.

Besagten Beitrag seht ihr hier:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Waschechte Zelda-Fans erkennen dabei nicht nur die ebenfalls verschwommene Gestalt von Prinzessin Zelda im Hintergrund; auch der unterlegte Sound dürfte vielen unheilvoll und bekannt vorkommen. „Weißt du, wem du gegenüberstehst?“, lautet die fast schon rhetorische Frage unter dem kurzen Video. Natürlich sehen wir hier die Szene vor dem finalen Kampf mit Ganon auf der Spitze von dessen Turm in The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Damit gilt ein neues Lego-Set aus dem Zelda-Universum als bestätigt. Oder könnte es gar ein Lego-Remake von Ocarina of Time sein, wie manche Fans in den Kommentaren hoffen? Ein zweites Set wäre auf jeden Fall die realistischere Option, gab es vor Kurzem doch bereits ein Leak dazu. Es wäre „passend für das 40-jährige Zelda-Jubiläum; ich freue mich“, heißt es in einem Kommentar.

Lesetipp: Unser Spieletest zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Wird es wieder ein teurer Spaß?

Bisher gibt es lediglich den Deku-Baum als Lego-Set zu kaufen – den man jedoch mit einigen Umbauten entweder in die Version aus Ocarina of Time oder an die aus Breath of the Wild verwandeln kann. Das 2-in-1-Modell kostet stolze 299 Euro – es wäre also nicht verwunderlich, wenn ein neues Set in eine ähnliche Preiskategorie fiele.

Wie groß es sein wird und wann genau es erscheinen könnte, wurde demnach logischerweise auch noch nicht erwähnt. Wer sich nicht gedulden will, kann in der Zwischenzeit ja mal versuchen, eine eigene Welt aus The Legend of Zelda mit Lego nachzubauen.

Quelle: Twitter / @NintendoDE, @fabian1997rs