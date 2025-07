Zelda: Nintendo Switch 2-Update beeinflusst Spiel auf unerwartete Weise

Verbesserte Optik, stärkere Performance und eine neue Begleitapp – das bietet die etwas teurere Version von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die frisch erschienene Nintendo Switch 2.

Heißt also, in Sachen Gameplay sollte alles gleichgeblieben sein? Schon, aber um ganz genau zu sein nicht ganz. Allein die rein technische Auffrischung hat nämlich schon dafür gesorgt, dass sich ein kleines Detail spürbar verändert hat.

Zelda: Laserstrahlen in Tears of the Kingdom entfalten heftige Wirkung

Ein Fan hat diese Entdeckung festgehalten und auf Reddit mit der Community geteilt. In einem Video mit etwas mehr als vier Minuten Lauflänge präsentiert er oder sie die neue Strahlkraft des Lasers, eines schadensbringenden Sonau-Bauteils, mit einer Reihe von eindrucksvollen Clips. Der Lebenbalken von Feinden schmilzt bei der Konfrontation mit der Lichtwelle nur so dahin.

Hier der besprochene Post:

Allerdings hat Nintendo hier nicht einfach kleinteilig nachjustiert, es sind die erstmals erreichten 60 Bilder pro Sekunde, die diesen Trick möglich machen. Die Pulsaussendungen sind daran gebunden, wie häufig sich das Bild aktualisiert und können daher mit höherer Geschwindigkeit dieses Prozesses auch schneller hintereinander abfeuern, wie auf GamesRadar+ erklärt.

Gestützt von Ingenieurswerk

„Wir wussten schon immer, 60fps würden krass sein, aber ich hatte nicht gedacht, dass es so krass ist„, fügt die Person hinter dem Reddit-Post ihrem Beitrag hinzu. Zu der Feuerkraft des von ihr gebauten Geräts trägt allerdings nicht nur der Performance-Sprung der Konsole bei. Es ist auch die Baukunst des Urhebers oder Urheberin, welche in den Kommentaren bestaunt wird und Nachfragen bezüglich eines QR-Codes für die Blaupause mit sich zieht.

Die Community von Tears of the Kingdom ist bekannt dafür, beeindruckende Projekte mit Sonau-Technik zusammenzubauen. Durch das neue Potenzial des Lasers stehen den Fans nun weitere Tore offen, sich noch schlagkräftigere Gebilde aus dem Ärmel zu schütteln. Mal sehen, was sie sich künftig alles einfallen lassen werden, ein alles vernichtender Laserpanzer wäre beispielsweise denkbar.

Mit der Nintendo Switch 2 wird im Hyrule-Universum allerdings leider nicht alles besser. Im Falle von The Legend of Zelda: Wind Waker beispielsweise – portiert von der GameCube und enthalten im Nintendo Switch Online-Abo inklusive Erweiterungspaket – kommt es bedauerlicherweise zu unschönen Problemen.

