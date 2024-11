The Legend of Zelda: Nintendo verrät, wann wir mit dem Live-Action-Film rechnen dürfen

Nachdem die Serien- und Filmumsetzungen populärer Videospieluniversen in der jüngeren Vergangenheit einschlugen wie eine Bombe – denken wir nur einmal an Fallout, The Last of Us und Co. zurück – ist Nintendo mit dem Super Mario Bros.-Film ebenfalls ein Kassenschlager geglückt. Nun soll mit The Legend of Zelda das nächste große Franchise folgen.

Während Liebhaberinnen und Liebhaber der Geschichten rund um den heldenhaften Blondschopf Link und die namensgebende Prinzessin Zelda bereits seit einiger Zeit auf der großen Leinwand sahen, kündigten die japanischen Spieleschöpfer eine Live-Action-Umsetzung im vergangenen Jahr endlich an. Und jetzt gibt es sogar einen ersten, wenn auch sehr groben Releasezeitraum.

The Legend of Zelda-Film: Nintendo rechnet mit Release im aktuellen Jahrzehnt

Irgendwann in den kommenden fünf Jahren soll Link nicht mehr nur auf der Konsole, sondern auch in den Lichtspielhäusern (und später womöglich in den Bibliotheken der Streaming-Anbieter) das Master Sword schwingen, wie es nun in einem aktuellen Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 seitens Nintendo heißt. So gab das Unternehmen dem The Legend of Zelda-Film einen sehr vagen Veröffentlichungszeitraum: 202X. Demzufolge strebt man also an, die Live-Action-Umsetzung noch vor 2030 die Kinokassen füllen zu lassen.

Hinsichtlich Hardware und frischer Software aus der Zukunft hält man sich noch sehr viel bedeckter und spricht vom Jahr 20XX, was für den konkreteren Zeitraum des Zelda-Films spricht. Sehr viel früher, nämlich schon am 3. April 2026, soll ein „brandneuer Animationsfilm, der auf der Welt von Super Mario Bros. Basiert“, seine Premiere feiern (via Gamespot).

Angekündigt wurde die filmische Umsetzung des The Legend of Zelda-Franchise schon vor rund einem Jahr, seitdem wurde es allerdings etwas stiller um das Projekt. Bekannt ist, dass man gemeinsam mit Sony Pictures Entertainment an dem Spielfilm arbeite, bei dem Wes Ball, der zuletzt bei Planet der Affen: New Kingdom die Zügel in der Hand hielt, Regie führen soll. Letzterer strebt wiederum eine Ästhetik an, die man sonst eher in den Werken Hayao Miyazakis, seines Zeichens federführend im Studio Ghibli, erfährt – eben bloß mit einer realeren Komponente.

An interessierten Darstellerinnen und Darstellern dürfte es dem Projekt zumindest ebenso wenig mangeln, meldeten einige äußerst talentierte ihrer Zunft wie Jung-Star Hunter Schafer doch bereits Rollenwünsche an. Wen wir in der Haut von Link, Zelda und Co. sehen, verraten wir euch an anderer Stelle ebenfalls. Habt ihr bestimmte Vorstellungen, wer Hyrules Heldinnen und Helden am stärksten im The Legend of Zelda-Film verkörpern könnte? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare!

