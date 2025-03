Zelda: Ocarina of Time jetzt kostenlos in atemberaubendem Grafik-Download erleben

Seit Jahren beschäftigt sich ein leidenschaftlicher Fan damit, den beliebten Zelda-Teil Ocarina of Time mit moderner Grafik auszustatten. CryZENx, wie sie oder er sich auf YouTube nennt, teilt die eigenen Fortschritte über Video-Vorführungen mit der Community.

Die darf aber nicht nur zuschauen, sondern auch selber in einem Teil der nachgebauten Spielwelt umherwandern und deren mit Unreal Engine 5 erreichte Schönheit bewundern. Dafür hat der Fan einen kostenlosen Download bereitgestellt.

Zelda: In Knaller-Optik am Fluss der Zoras spazieren

Bereits 2015 begann CryZENx auf der Plattform YouTube seine Version eines The Legend of Zelda: Ocarina of Time aufgewertet mit der damals aktuellen Unreal Engine 4 zu präsentieren. Mittlerweile ist er zu der neusten Version des Programms gewechselt und arbeitet weiter fleißig daran, das Spiel für die Augen moderner Videospiel-Liebhaber*innen zum Genuss zu machen. Beeindruckende Fortschritte sind auf seinem Kanal dank regelmäßiger Updates nachzuvollziehen.

Vor Kurzem hat CryZENx dort wieder etwas hochgeladen und diesmal aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Der Zora-Fluss, an dem er nach eigener Aussage etwa zwei Monate lang gearbeitet hat, kann nun von allen Neugierigen selbst unter die Lupe genommen werden. Ein Google Drive-Link führt zu einem kostenlosen Download der Umgebung – zugänglich nur per PC, versteht sich. Standardmäßig läuft die Software auf 30fps, Patreon-Unterstützer*innen dürfen allerdings auf 60fps zurückgreifen.

Hier das betreffende Video:

Neben der frischsten Veröffentlichung bietet CryZENx übrigens noch fünf weitere Demos zu von ihm bearbeiteten Leveln in Ocarina of Time an. Darunter etwa die Dodongo-Höhle oder Stück des Kokiri-Walds. Ob die Links (hehe) weiterhin einwandfrei funktionieren, wenn ihr darauf zugreift, können wir allerdings nicht garantieren.

Wird das Fan-Remake je beendet?

Ob es irgendwann möglich sein wird, eine komplette Fassung von Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5 zu erhalten, ist noch nicht sicher. „Alle Spiele sind keine fertiggestellten Spiele und werden nicht ohne die Erlaubnis von Nintendo vervollständigt“, äußert sich CryZENx hierzu auf seiner Patreon-Seite.

Seine Fans würden sich über eine Beendigung des Projekts aber definitiv freuen. „Ich werde dir so so viel Geld geben, um dieses Remake komplett zu sehen“, schreibt beispielsweise ein*e Zuschauer*in in den YouTube-Kommentaren. Die Zukunft des Werks bleibt trotzdem ungewiss, genauso wie die, des offiziellen Zelda-Franchise. Darüber wissen wir aktuell eigentlich nur, dass eine Verfilmung im Gange ist, die eigentlich lange Zeit als ausgeschlossen galt.

